Under politiets efterforskning af drabet på den svenske statsminister Olof Palme den 28. februar 1986, behandlede man først den nu mistænkte morder som et øjenvidne.

Det viser sig nu, at det var ikke alle, der havde den opfattelse dengang.

I interne dokumenter fra Skandia, som var den formodede gerningsmand, Stig Engströms, arbejdsplads, blev han blandt andet beskrevet som en 'underlig figur', skriver den svenske avis Aftonbladet, der har set dokumenterne.

I dokumenterne kan man også læse, at der er udført en analyse af Stig Engström, hvor man kommer frem til, at han må være morderen.

Olof Palme fotograferet i 1975. Foto: TT NEWS AGENCY

Dokumenterne er dateret den 5. juni 1986 - cirka tre måneder efter mordet - og sendt til politiet.

Der er 11 sider, hvor det blandt andet fremgår, at Stig Engström har givet forskellige versioner til sine kollegaer af, hvad der skete, den aften Olof Palme blev skudt.

Til vagterne i Skandia sagde han, at han hørte et brag, da han efter mordet tog tilbage til sin arbejdsplads sent om aftenen.

Da han senere talte med andre kollegaer, havde han sagt, at han var den første på stedet efter mordet. Han sagde også, at han havde ydet mund-til-mund førstehjælp på den afdøde statsminister.

Stig Engstroms grav i udkanten af Stockholm. Foto: CLAUDIO BRESCIANI

Cirka samtidig med, at dokumenterne blev sendt til politiet, valgte man at udelukke Stig Engström som en mulig gerningsmand.

Efter 34 år er han i år, den 10. juni 2020, blevet hovedmistænkt i sagen.

Stig Engström døde i 2000 i en alder af 66.