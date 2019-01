Efter ti år fyldt med skandaler og mugshots er Lindsay tilbage som realitystjerne

»Jeg gør virkelig mit bedste. Men folk opsøger altid det negative.«

Sådan siger Lindsay Lohan i forbindelse med sit nye realityshow 'Lindsay Lohan's Beach Club', der nu har premiere på MTV.

Her ignoreres Lohans privatliv. Og istedet handler showet om filmstjernens arbejde som over-boss for en splinterny luksus-natklub på den græske ø, Mykonos.

Lindsay Lohan på Mykonos Foto: MTV Vis mere Lindsay Lohan på Mykonos Foto: MTV

For et par år siden forlod 'Freaky Friday'-stjernen New York, hvor hun i døgndrift blev mandsopdækket af alverdens paparazzi-fotografer. Og i dag bor Lindsay fast i luksusbyen Dubai i De Forenede Arabiske Emirater.

Her er paparazzi-fotografer ganske enkelt forbudt. Og i et interview med avisen USA Today kalder Lindsay Lohan sin nye hjemby 'et sikkert og afdæmpet sted'.

I forbindelse med det nye realityshow flytter Lindsay Lohan dog midlertidigt til den græske party-ø Mykonos, hvor den forhenværende barne- og skandalestjerne sørger for, at der på 'Lohan Beach Club' er alkohol og dansegulv til alle.

Her sidder Lindsay Lohan igen foran en dommer. I 2011 var hun anklaget for butikstyveri - to halskæder til en værdi af 1000 dollar. Foto: MARIO ANZUONI - Reuters Vis mere Her sidder Lindsay Lohan igen foran en dommer. I 2011 var hun anklaget for butikstyveri - to halskæder til en værdi af 1000 dollar. Foto: MARIO ANZUONI - Reuters

Lindsay fik i 00'erne sit store gennembrud med film som 'Freaky Friday' og 'Mean Girls'. Den nye rigdom og glamour førte til fest-invitationer fra andre skandale-glade stjerner som Britney Spears og Paris Hilton. Og det var her Lindsay Lohans liv kørte af skinnerne.

Efter flere anholdelser for spritkørsel og upassende opførsel styrtdykkede filmkarrieren. Og Lindsay blev bedst kendt for at køre ind i parkede biler og true fotograferne.

I dag er alting anderledes. Og sin snak med USA Today siger Lindsay Lohan:

»Mentalt er jeg anderledes. Alting er anderledes. Jeg har fået en helt ny form for energi ved at trække mig selv væk fra al den negativitet, der før omgav mig. Jeg kan rent faktisk trække vejret.«

Lindsay Lohan til basketball-kamp i Los Angeles. Foto: STEPHEN DUNN - AFP Vis mere Lindsay Lohan til basketball-kamp i Los Angeles. Foto: STEPHEN DUNN - AFP

I dag vil Lindsay Lohan gerne arbejde med instruktører som Martin Scorsese og Steven Spielberg. Men hun foretrækker at arbejde uden for USAs grænser. Og udover realityshowet i Grækenland og privatlivet som singlepige i Dubai, hvor hun elsker at være hjemme og lave middag til sine venner, arbejder Lindsay Lohan fast på den britiske Netflix-serie 'Sick Note', hvor hun som sædvanligt høster flotte anmeldelser for sit skuespil.