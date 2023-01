Lyt til artiklen

Britisk politi er allerede i knæ efter en uhyrlig voldtægtstilståelse fra en af dets betjente. Nu anklages flere politiansatte for medvirken i en pædofiliring efter politimands pludselige død

Den bemærkelsesværdige sag optrævles lige nu i den britiske hovedstad. To pensionerede politibetjente fra Metropolitan Police i London, er blevet sigtet for medvirken i en pædofiliring internt i politiet, hvor man blandt andet har delt børneporno.

Oplysningerne kommer, efter at Richard Watkinson, en politiinspektør fra det vestlige London forleden blev fundet død. Han døde samme dag, som han skulle melde sig på sin lokale politistation før en forestående kriminalsag.

»Overinspektør Watkins, stod over for en række meget alvorlige anklager, der var frugten af langvarig efterforskning,« siger kommandør John Svell fra Scotland Yard i en pressemeddelelse.

Watkins blev fundet i sit hjem i Buckinghamshire. Hans død betragtes som uafklaret, men ikke mistænksom.

Politiets omdømme i Storbritannien har lidt nogle alvorlige knæk. Lige nu optrævles en uhyggelig voldtægtssag, hvor den 48-årige politibetjent, David Carrick har tilstået 24 voldtægter, mens han var aktiv betjent. Endnu flere ofre ventes at melde sig.

Forud for dette rystede en mordsag, hvor en politibetjent voldtog og dræbte den 31-årige Sarah Everhard i London i 2020.

»Dette er utvivlsomt, en af de mørkeste uger for politiet i de næsten 30 år, jeg har arbejdet her. Tiltroen til politiet hænger i en tynd tråd,« siger politimester i Humberside Police, Lee Freeman til Sky news.

Der er krav fra flere sider om et grundlæggende opgør med måden politiet i hovedstaden i drives på.

»De systematiske svigt hos politiet i London er helt uden for nummer, sammenlignet med resten af landet. Det er foruroligende, og derfor er mit forslag simpelthen at lukke Metropolitan Police og erstatte det af flere mindre politienheder,« siger politikommissær for Hampshire, Donna Jones til The Telegraph.

Den sendte uges skandaler har allerede fået politiske konsekvenser. Indenrigsminister Suella Braverman har lovet at igangsætte en udrensningsproces, der skal rydde op i et omsiggribende problem med tiltro til politiet.

»Vi tager øjeblikkelig handling for at sikre, ikke bare at individuelle rovdyr bliver siet fra, men at hele undersøgelsesprocessen, før politifolk ansættes, er langt grundigere,« sagde Suella Braverman torsdag i parlamentet.