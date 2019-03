Et fly af den skandaleombruste type Boeing 737 Max 8 er blevet tvunget til at nødlande i Orlando, USA, på grund af motorproblemer.

Det oplyser USA's Føderale Flyadministration (FAA) ifølge flere internationale medier, heriblandt The Independent.

Flyet, der er fra det amerikanske flyselskab Southwest, havde imidlertid ingen passagerer med om bord, da det blev tvunget til at nødlande i lufthavnen i Orlando.

For ganske få uger siden var det et fly af samme type fra Ethiopian Airlines, der styrtede ned på vej fra Addis Ababa i Etiopien til den kenyanske hovedstad, Nairobi.

Om bord på flyet var 149 passagerer og otte besætningsmedlemmer. Samtlige omkom som følge af styrtet.

Og skruer vi tiden tilbage til oktober i fjor, så var det et fly af samme type fra flyselskabet Lion Air, der styrtede ned kort efter, at det var lettet fra Indonesiens hovedstad, Jakarta.

Her omkom 189 persomer.

De to tragedier har siden medført, at flere flyselskaber verden over har valgt ikke at længere at anvende Boeing 737 Max 8-flyene.

Onsdag i den forgangne uge var der ifølge det danske luftfartsmedie check-in.dk og det norske medie E24 kun fire flyselskaber, der fortsat anvendte det udskældte fly.

To canadiske og to amerikanske flyselskaber.

Der er tale om Air Canada, Westjet, American Airlines og Southwest.

Den europæiske luftfartsmyndighed, Easa, har forbudt at flyve med Boeing 737 MAX 8 og 9. Det tæller de 28 EU-lande samt Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz.