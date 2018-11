En af de personer fra New Jersey, der via et GoFundMe-link lokkede 400.000 amerikanske dollar (2,6 mio. kroner) ud af godtroende folk, hævder nu pludselig, at hun selv er offer i sagen.

Det afslører hemmelige optagelser, der er blevet offentliggjort af hendes advokater mandag. Det skriver avisen New York Post.

Optagelserne afslører tilsyneladende, at den 39-årige Mark D'Amico tvang den 28-årige Kate McClure til at fortælle en falsk historie, der indbragte dem de 400.000 dollar.

Penge, som parret beholdt i stedet for at give dem til den hjemløse 34-årige Johnny Bobbitt, som pengene var tiltænkt.

39-årige Mark D'Amico er nu sigtet for bedrageri. Foto: Burlington County Prosecutor's Office Vis mere 39-årige Mark D'Amico er nu sigtet for bedrageri. Foto: Burlington County Prosecutor's Office

»Du startede hele denne forbandede sag, du gjorde det hele! Jeg havde ingen andel i det, og nu er det mig, der skal bringes til det forbandede fald,« raser McClure mod D'Amico på et bånd, der ikke er verificeret, men er bragt i tv-programmet 'Good Morning America'.

Ifølge deres (falske) historie gav Johnny Bobbitt sin sidste 20 dollarseddel til Kate McCure, som var løbet tør for benzin.

New twist in the alleged ‘Go Fund Me’ scam: a lawyer for the woman involved says there’s a secret recording proving she was also duped. @arobach has the story. https://t.co/4Oj3rnBSlK pic.twitter.com/azwQW9l91y — Good Morning America (@GMA) 19. november 2018

Da historien kom frem, via indsamlingssiden GoFundMe, blev der indsamlet det store beløb på 2,6 mio. kroner, der skulle gå til Bobbitt.

Efterforskere fandt for nylig ud af, at hele historien var et stort fupnummer.

28-årige Kate McClure er ligeledes sigtet for bedrageri. Foto: Burlington County Prosecutor's Office Vis mere 28-årige Kate McClure er ligeledes sigtet for bedrageri. Foto: Burlington County Prosecutor's Office

»D'Amico, McClure og Bobbitt fabrikerede historien, som skulle få donorer til at bidrage til deres indsamling,« sagde den offentlige anklager Scott Coffina i sidste uge.

Nu hævder Kate McClure, at hun blev lokket af D'Amico, og hun har mandag offentliggjort optagelser, der tilsyneladende viser hende som offer.

De er alle tre blevet anholdt, efter fupnummeret blev afsløret.

De er sigtet for at havde stjålet pengene, hvilket kan give mellem fem og ti års fængsel.

35-årige Johnny Bobbitt Jr. er også sigtet. Foto: Burlington County Prosecutor's Office Vis mere 35-årige Johnny Bobbitt Jr. er også sigtet. Foto: Burlington County Prosecutor's Office

GoFundMe har i torsdags besluttet at refundere pengene til de mennesker, som har bidraget til indsamlingen.