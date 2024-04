En afsløring fra BBC News ryster lige nu englænderne.

Den viser nemlig det sande omfang af medicinske forsøg med inficerede blodprodukter på børn i 1970erne og 80erne.

Forsøgene fortsatte i 15 år og involverede hundredvis af børn.

De fleste blev smittet med hepatitis C og hiv.

Luke O'Shea-Phillips er i dag 42 år. Han lider af en sygdom, som gør, at han får blå mærker og bløder lettere end de fleste andre.

Han blev behandlet på Middlesex Hospital i det centrale London i 1985.

BBC News har fremvist dokumenter, der viser, at han bevidst fik et blodprodukt, som hans læge vidste kunne være inficeret.

Lægen gjorde det for, at drengen kunne blive tilmeldt et klinisk forsøg.

Luke O'Shea siger:

»Jeg var som et marsvin i kliniske forsøg, der kunne have dræbt mig. Der er ingen anden måde at forklare det på. Min behandling blev ændret, så jeg kunne være med i kliniske forsøg.«

»Denne ændring i medicin gav mig en dødelig sygdom, men min mor fik det ikke engang at vide.«

Dokumenter afslører, at lægerne vidste, at Luke havde fået hepatitis C allerede i 1993, men det fik han først at vide i 1997.

Luke O' Shea er nu sluppet af med infektionen efter vellykket behandling.

Andre slap ikke så nådigt.

På Treloars College blev der udført mange forsøg med elevernes blod. Af de 122 elever, som gik der mellem 1974 og 1987 er indtil videre 75 døde af hiv og hepatitis C.

Ade Goodyear var elev på skolen dengang. Han siger:

»Vi blev behandlet som rotter i et forsøg. Der var en overflod af forsøg, som vi alle var tilmeldt i det årti, vi gik på skolen.«

Efter BBC-afsløringen, skal sagen nu undersøges igen.