Den er helt galt med coronasmitten i byen Melbourne i Australien. Da myndighederne for nylig ringede på hos 500, som er registreret smittet med corona, var der intet svar fra mere end 130 af dem.

Over hver fjerde af dem var ikke hjemme. Det er kendsgerningen – trods den bøde på 7.500 danske kroner, der venter de formastelige. Det skriver den australske tv-station ABC.

Premierministeren i Victoria, Daniel Andrews, sagde på en pressekonference fredag, at der blev ringet på dørklokker, eftersom antallet af smittede i provinsen nærmer sig 6.000.

»Desværre må jeg informere jer om, at der blev ringet på i mere end 130 tilfælde, hvor der ikke var nogen hjemme,« sagde Daniel Andrews.

Premierministeren i Victoria, Daniel Andrews.

»Der kan være mange årsager til det, men jeg kan oplyse, at over 100 af sagerne er videregivet til politiet.

Det er simpelthen uacceptabelt ikke at være hjemme, hvis man har virussen.

Du kan være ude i et bestemt ærinde, men det forklarer ikke alle tallene. Det går bestemt ud over, hvad der rimeligt. Og det medvirker kun til at sprede virussen.«

Daniel Andrews blev spurgt, om han ikke overvejer at sætte bøderne op for dem, som er smittet, men ikke var hjemme.

Politiet uddeler bøder til to kvinder, der ikke bærer ansigtsmasker, i Melbourne 31. juli 2020.

»Ikke på nuværende tidspunkt. Bøden, der bliver givet, er på 7.500 kroner,« tilføjede han. Hvis sagen kommer for retten, stiger bøden til 45.000 kroner.

»Bøderne er væsentlige,« sagde premierministeren. Men hvis politiet ønsker flere værktøjer eller højere bøder, vil 'han ikke tøve med at se på det'.

Oppositionens leder i Victoria, Michael O'Brian, ønsker strengere straffe, og han vil afskaffe retten til udendørs motion for smittede med covid-19, der er i isolation i hjemmet.

Han ser også gerne elektroniske armbåndsfølere til dem, der bryder reglerne, og at karantænen skal flyttes til et hotel – med prisen på hotelværelset betalt af patienten selv.

Ambulancepersonale med patient i Melbourne.

Folk i karantæne har ret til at komme ud for at motionere i Australien, hvis de ikke har andet valg.

»Ifølge menneskeretten i Victoria er det helt klart, at hvis du ikke giver dem mulighed for at motionere, så svarer det til at putte folk i fængsel,« siger Brett Sutton, der er chef i Victorias sundhedsvæsen.

»Vi kan ikke sætte folk i fængsel, hverken når det gælder coronavirus eller for den sags skyld noget andet.«