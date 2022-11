Lyt til artiklen

Hvad er det nu lige, du skal hive op fra håndbagagen i security, når du skal ud og flyve?

Det er én af flere ting, som rejsende har skulle være opmærksom på, siden sikkerheden i alverdens lufthavne blev alvorligt i skærpet i begyndelsen af 00erne.

Men fremover kan det blive en smule lettere, når tasken skal pakkes. I hvert fald, hvis du flyver til og fra Storbritanniens største lufthavne. Det skriver The Times.

Her vil det nemlig senest i 2024 være slut med at skulle hive diverse ting op af tasken, skriver mediet.

Det er avancerede CT-scannere, der er lig dem, der bruges på hospitalet, som skal tages i brug.

De vil gøre det muligt for personalet at scanne de rejsendes tasker endnu grundigere fra alle vinkler, så man ikke længere skal tage tablets, bærbare computer og væsker op fra tasken.

Ændringen vil ikke blot gøre det lettere for de rejsende, det vil også mindske køtiderne, da det er rejsende, som glemmer at tage ting op fra tasken eller rejser med alt for store væskebeholdere, der er den største synder i den henseende.

Teknologien skulle allerede have været testet i 2019, men det fik coronapandemien ødelagt.

I Heathrow Lufthavn er de dog godt i gang med at teste scannerne.

»Vi ruller dem langsomt ud,« siger John Holland-Kaye, administrerende direktør for Heathrow, til The Times.

»Vi har netop startet udvidelsen af ​​sikkerhedsområdet i Terminal 3, som vil have flere CT-scannere.«

Indtil videre vil væskerne også fortsat skulle være i poser, og de må ikke overstige de 100 ml Det er dog også meningen, at begge disse sikkerhedsforanstaltninger på sigt skal fjernes.