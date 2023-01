Lyt til artiklen

For mange danskere er en skiferie i Alperne en fast del af vinteren.

Det er noget mange danskere glæder sig til, når regnen bare vælter ned dag efter dag, som det sker for tiden.

Men rekordhøje temperaturer i hele Europa gør, at flere pister i Østrig, Schweiz og Frankrig har mistet deres hvide snedække, skriver BBC.

Flere steder i Østrig må der anlægges kunstige pister i et ellers totalt snefrit landskab.

De sidste fem dage har der kun været plusgrader her ved det østrigske skiområde Leutasch i Alperne. Så der må bruges kunstig sne. Foto: DANIEL LIEBL Vis mere De sidste fem dage har der kun været plusgrader her ved det østrigske skiområde Leutasch i Alperne. Så der må bruges kunstig sne. Foto: DANIEL LIEBL

Ved Schmittenhöhe, der ligger i næsten 2.000 meters højde ved det populære skisportssted Zell am See, nåede temperaturen nytårsnat ikke under 6,5 grader.

Og i Salzburg har der slet ikke været snevejr i snart en måned.

I skisportsstedet Leutasch i Østrig må skiturister simpelthen bære skiudstyret gennem snefritlandskab og hen til løjperne med den kunstige sne.

»Vi er rimeligt nervøse. Sæsonen er gudskelov først lige startet, men det er da en bekymrende udvikling,« siger Lars Thykier, som er direktør i Danmarks Rejsebureau Forening, til DR.

Her ses en skiløber bære sine ski på vejen hen til løjperne med kunstig sne. Foto: DANIEL LIEBL Vis mere Her ses en skiløber bære sine ski på vejen hen til løjperne med kunstig sne. Foto: DANIEL LIEBL

I Chamonix i Frankrig er snekanonerne ledige, fordi der er mangel på vand til at snekanonerne kan lave kunstig sne

Og i Schweiz, der i næste uge skal afholde VM i alpinski, er det særligt slemt.

Flere skisportssteder i Schweiz har simpelthen valgt at lukke skilifterne.

»Det er virkelig som om foråret. Til skiløb skal sneen holde sammen. Der er bare for meget vand i det her, så det er umuligt,« siger Hacher Bernet, der er driver skiliften i Splügen i Schweiz, til BBC.

Her ses situationen med kunstig sne i det schweiziske skiområde Leukerbad, der ellers ligger i 1411 meters højde. Foto: LAURENT GILLIERON Vis mere Her ses situationen med kunstig sne i det schweiziske skiområde Leukerbad, der ellers ligger i 1411 meters højde. Foto: LAURENT GILLIERON

Og det ser ud til at være tilfældigt, at der lige i år er så lidt sne i perioden lige omkring jul og nytår.

En undersøgelse fra universitetet i Basel viser, at skisportsområderne i Schweiz oftere og oftere må bruge midler til kunstig sne på grund af den globale opvarmning.

Netop muligheden for at danne kunstig sne bliver en stor udfordring i fremtiden, lyder det fra Erika Hiltbrunner, der er professor på universitetet i Basel.

»Det må ikke være for varmt eller for fugtigt, ellers vil der ikke være nok fordampningskøling til, at det sprøjtede vand kan fryse i luften og komme ned som sne.Varm luft absorberer mere fugt, og efterhånden som vintrene bliver varmere, bliver det også stadig vanskeligere eller umuligt at producere sne teknisk,« siger professoren på universitetets hjemmeside.