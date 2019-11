Har du planer om at tilbringe din kommende ferie i Haiti, Burkina Faso eller måske Venezuela? Så kan det godt være, at du skal genoverveje destinationen.

De er nemlig blandt topscorerne på en ny liste over verdens farligste lande at besøge i 2020.

Det viser en undersøgelse lavet af International SOS, der rådgiver i rejsesikkerhed.

Det er specielt Afrika og Asien, der indtager de førende placeringer i den negative ende - og det er både målt på sikkerhed, mulighed for medicinsk hjælp og trafiksikkerhed.

I Afrika er der for eksempel særlig stor dødelighed i trafikken. Kun Algeriet, Egypten, Zambia, Sierra Leone, den lille stat Djibouti og nogle småøer ligger i den gode ende.

Ud over store dele af Afrika er også en stor dødelighed i trafikken i blandt andet Thailand, Vietnam, Saudi Arabien, Venezuela og Haiti.

De to sidstnævnte lande ligger også øverst på listen over de steder, det er sværest at få medicinsk hjælp, og hvor der er størst risiko for at indtage noget, der kan gøre dig syg.

Sammen med dem i den røde ende ligger blandt andet Guinea, Sierra Leone Liberia, Burkina Faso, Niger, Libyen, Congo, Sydsudan. Rwanda, Somalia, Eritrea, Yemen, Syrien, Irak, Afghanistan og Nordkorea.

Og så er der selvfølgelig de steder, hvor man løber en stor sikkerhedsmæssig risiko ved at rejse ind i landet.

Her indtager Afrika også førstepladsen med Asien lige i hælene. I listens dårlige ende ligger Libyen, Mali, dele af Nigeria, Congo, Somalia, Sydsudan, Gaza, Syrien, Irak, områder af Ukraine og dele af Pakistan.

Du skal altså især være opmærksom, hvis du har planer om at skulle til enten Afrika eller Asien - mere specifikt Mellemøsten.

Dog bor du selv i et land, hvis du altså er bosat i Danmark, som ligger i den helt gode ende målt på både medicinsk, sikkerhedsmæssig og trafikal risiko.