»Det var propaganda, men værre end det, så var det kedeligt!«

Skaklegenden Garri Kasparov fælder en hård dom over tv-værten Tucker Carlsons interview med Vladimir Putin – men dommen over Putin er om muligt endnu hårdere.

60-årige Garri Kasparov, som nu er bosat i New York og er en hård kritiker af Vladimir Putin, er nemlig mildest talt ikke imponeret over den russiske præsidents præstation under interviewet.

I løbet af de to timer fik Putin ellers masser af taletid, som han blandt andet brugte på at komme med en lang forklaring om, hvorfor det – i Putins egne øjne – ikke var Rusland, der angreb Ukraine.

Tucker Carlson og Vladimir Putin giver hinanden hånden i forbindelse med interviewet i Moskva, som er blevet offentliggjort natten til fredag dansk tid. Foto: Gavriil Grigorov/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Tucker Carlson og Vladimir Putin giver hinanden hånden i forbindelse med interviewet i Moskva, som er blevet offentliggjort natten til fredag dansk tid. Foto: Gavriil Grigorov/AFP/Ritzau Scanpix

Den russiske præsident langede også hårdt ud mod især USA, men også Vesten, den tidligere britiske premierminister Boris Johnson og den amerikanske efterretningstjeneste CIA under interviewet, hvor Tucker Carlson kun få gange afbrød Putins talestrøm med opfølgende spørgsmål.

Ifølge den mangedobbelte skakverdensmester Kasparov melder der sig på den baggrund ét centralt spørgsmål ovenpå interviewet:

»Det eneste spørgsmål, der er tilbage på nuværende tidspunkt af Putins forfald til vrangforestillinger i sin bunker, er, om han selv tror på noget af det lort,« lyder det fra Garri Kasparov.

»Men selv det er i sidste ende irrelevant. Han er en krigsforbryder, som skal forhindres i at ødelægge Ukraine,« slutter den russiske skaklegende.

Tucker Carlsons interview med Putin var imødeset med spænding.

Dels fordi Carlson er en kontroversiel tv-vært, som allerede før interviewet blev offentliggjort af flere eksperter blev beskyldt for at løbe Putins ærinde ved at tage til Moskva for at interviewe den russiske præsident.

Og dels fordi det er uhyre sjældent, at Putin stiller op til længere interviews – især med udenlandske medier eller journalister.

B.T. livebloggede fra interviewet, da det natten til fredag blev offentliggjort. Du få alle de vigtigste pointer og detaljer fra det i vores liveblog, som du finder lige HER.