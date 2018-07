Et skænderi med sin bedstemor endte lørdag med, at en 28-årig mand tog flere gidsler i et supermarked i USA.

Los Angeles. Det var tilsyneladende et skænderi mellem en mand og hans bedstemor over mandens kæreste, der lørdag endte i et større gidseldrama i et supermarked i Los Angeles.

Efterforskere mener, at den 28-årige Gene Evin Atkins skød sin bedstemor flere gange og sårede sin kæreste på deres fælles bopæl i det sydlige Los Angeles lørdag eftermiddag, før han blev jagtet af politiet, kørte galt og søgte tilflugt i et supermarked, hvor han holdt flere mennesker som gidsler.

Atkins blev søndag sigtet for drab, efter at en 27-årig kvindelig medarbejder blev skudt og dræbt, da han løb ind i supermarkedet, oplyser politiet.

Hans kusine Charlene England fortæller til nyhedsbureauet AP, at Atkins havde skændtes med sin bedstemor, som han havde boet hos, siden han var syv år gammel, over sin kæreste, som også boede i den ældre kvindes hjem.

- Hun (bedstemoren, red.) ville ikke længere have pigen boende der, siger Charlene England.

Hun fortæller videre, at hun hørte omkring seks skud, før et andet familiemedlem kom løbende fra verandaen og råbte "jeg tror, at Gene har skudt bedstemor".

Ifølge kusinen stjal Atkins herefter sin bedstemors bil, som han tvang sin kæreste ind i, og stak af fra stedet

Kort tid efter forulykkede den 28-årige uden for supermarkedet Trader Joe's. Atkins flygtede ind i supermarkedet, mens betjente tog sig af den sårede kæreste i bilen.

Det var under en skudveksling med politiet, at den 27-årige kvindelige medarbejder blev skudt og dræbt.

Kunder og medarbejdere i supermarkedet barrikaderede sig i lagerrum og på badeværelser, da kugler fra politiet splintrede butikkens glasdøre.

Omkring tre timer senere indvilgede Atkins i selv at iføre sig håndjern og komme ud af supermarkedet, hvor et stort opbud af politi ventede på ham.

Hans bedstemor er indlagt på hospitalet i kritisk tilstand.

/ritzau/AP