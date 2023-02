Lyt til artiklen

Indbyggerne i det sydøstlige Tyrkiet og i nabolandet Syrien er ikke bare blevet ramt af et rekordstort jordskælv mandag. Jorden under dem har rystet og rumsteret igen, igen og igen.

»Der er virkelig knald på med efterskælvene,« som Tine Larsen, seniorforsker ved Geus – De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, udtrykker det.

Det var kl. 2.17 lokal tid i nat (kl. 4.17 dansk tid), at jordskælvet, der blev målt til 7,8 på Richterskalaen, ramte nær byen Gaziantep. Det kraftigste nogensinde i regionen.

Allerede 11 minutter efter kom et kraftigt efterskælv på 6,7, yderligere otte minutter senere kom endnu et på 5,6. Og siden er det bare blevet ved og ved med forskellige styrke.

Jordskælv, hvorfor? Trine Larsen fra Geus: »Når jordskælv sker, er det fordi de tektoniske plader, der udgør Jordens ydre skal, gnubber og skubber mod hinanden, hvor der opbygger sig spændinger. Og på et tidspunkt kan de ikke længere holde spændingerne, og så kommer forskydningerne, som er de her store jordskælv.« I forbindelse med jordskælvet i Tyrkiet er det den anatolske plade, den arabiske plade og den afrikanske plade, der har gnedet mod hinanden.

»Jeg har ikke tal på, hvor mange der har været, men de vælter ind. De vælter ind, det gør de virkelig. Efterskælvene kommer med få minutters mellemrum, og der har virkelig været voldsom aktivitet siden jordskælvet i nat,« siger Tine Larsen fra Geus.

Et efterskælv defineres kort fortalt ved, at skal ske i samme område, som det oprindelige jordskælv. Derudover skal det være mindre og have en tidsmæssig sammenhæng.

Ved middagstid kom så et nyt skælv kl. 13.24 lokal tid (kl. 11.24 dansk tid), der var så voldsomt, at det ifølge de foreløbige meldinger blev det målt til at være mellem 7,5 og 7,7 på Richterskalaen. Altså nærmest lige så kraftigt som natten første store jordskælv.

»Størrelsesmæssigt er de næsten lige store, så om det er et efterskælv eller ligefrem er et dobbeltjordskælv – et tvillingeskælv – vil jeg meget nødigt endnu ligge hovedet på blokken og afgøre,« siger Trine Larsen fra Geus:

Ødelæggelserne har også været store i nabolandet Syrien. Foto: RAMI AL SAYED Vis mere Ødelæggelserne har også været store i nabolandet Syrien. Foto: RAMI AL SAYED

»Der er nogle steder, hvor tvillingeskælv forekommer, men det er ikke noget, vi ser så tit. Det er meget problematisk, når der kommer så stort et jordskælv lige i hælene på et andet stort jordskælv.«

Er det fordi, at det oprindelige jordskælv var så kraftigt, at der kommer så mange efterskælv?

»Der er en tendens til, at jo kraftigere et jordskælv er, jo flere og voldsommere jordskælv kommer der, men man kan aldrig være helt sikker på, hvordan det fungerer. Det er forskelligt fra sted til sted i verden, men i det her tilfælde har der været rigtigt, rigtigt mange efterskælv.«

Hvor længe kan det blive ved?

»Her er der også regionale forskelle. Det kan blive ved i timer. det kan blive ved i dage og uger. Som tommelfingerregel vil man sige, at antallet af efterskælv aftager som tiden går, indtil man er tilbage på et normalt niveau som før jordskælvet.«

Indtil videre har dødstallet for mandagens jordskælv i Tyrkiet rundet 1.400. Antallet af tilskadekomne er også stort.