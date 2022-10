Lyt til artiklen

En eksplosion i en statsejet mine, der lørdag kostede 41 livet i Tyrkiet, har udløst vrede over landets præsident Recep Tayyip Erdoğan.

Årsagen til vreden er, at præsidenten har udtalt , at »skæbnen« var skyld i eksplosionen, skriver det britiske medie The Guardian.

Erdoğan skyndte sig til den nordlige Sortehavskystby Amasra i lørdags, hvor han ankom, da redningshold arbejdede på at begrænse en branden efter eksplosionen.

Embedsmænd antydede, at eksplosionen sandsynligvis var forårsaget af opbygningen af brændbare gasser i minen, kendt som branddamp.

Folk har samlet sig ved den tyrkiske mine, der fredag aften blev ramt af en voldsom eksplosion.

Men fra Erdoğan lød det altså, at det var »skæbnen«, der havde skylden for den dødelige hændelse, før han understregede, at et hold på tre anklagere skulle sendes til Amasra for at finde årsagen til eksplosionen.

»Den administrative og retslige undersøgelse vil afsløre, hvad der forårsagede eksplosionen, og hvem, hvis nogen, der er ansvarlig,« sagde han, mens han talte, omgivet af en flok minearbejdere, redningsarbejdere og lokale embedsmænd.

Ulykken er ikke den første af sin slags i Tyrkiet.

I 2014 døde 301 minearbejdere, da der var en stor eksplosion i en kulmine i Soma i den ægæiske provins Manisa i det vestlige Tyrkiet.