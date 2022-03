Rusland kan lukke for gassen til Tyskland indenfor 48 timer. Tyskland har allerede igangsat en nødprocedure, og Tysklands kansler sender en dyster advarsel: »Det vil skubbe vores land og hele Europa ud i recession.«

Europas største økonomi iværksatte fase 1 i nødprotokollen, der skal sikre energi til de mest vitale dele af samfundet. Der er tre faser i det tyske alarmsystem.

I første omgang betyder det en henstilling til alle borgere og virksomheder om ikke at spilde unødig energi, men energirationering kan komme på tale. Det vil ramme tysk industri hårdt.

»Det vil få uberegnelige konsekvenser ikke bare for Tyskland, men for hele Europa. Vores energinetværk i Europa er ikke beregnet til at sende gas fra vest mod øst,« siger Siegfried Russworm, formand for Tysk Industri (BDI) til Deutsche Welle.

Ruslands naturgas udgør en meget stor del af Europas energiimport. Nu truer Putin med at lukke for gassen Foto: DADO RUVIC

Russworm hentyder til, at selv nødleverancer fra USA eller Mellemøsten vil få svært ved at nå Tyskland, fordi rørene ikke er bygget til at transportere gas fra de hollandske eller belgiske havne mod øst.

Der er udbredt frygt i EU for, at et gasstop vil skubbe yderligere til inflationen, der allerede i Tyskland er på 5,5 procent. Inflation betyder, at folks penge bliver mindre værd. Og da Tyskland er motorrummet i den europæiske økonomi, vil stilstand i produktionen og stigende inflation meget hurtigt brede sig til andre europæiske lande.

Den tyske energialarm skyldes, at Tyskland, der under krigen i Ukraine har sat en stopper for Nord Stream 2 projektet, som ellers skulle sikre Tyskland direkte leverancer af russisk naturgas i fremtiden.

Tysklands kansler, olaf Scholz, advarer om meget alvorlige følger for EUs økonomi, hvis Rusland lukker for gassen Foto: Fabian Sommer

Tysklands kansler, Helmuth Scholl, har foretaget en markant politisk kovending i forhold til Rusland. Tyskland vil nu skabe en permanent forsvarsfond på 100 milliarder Euro og betragteligt styrke det tyske militær.

Dette har skabt stor vrede i Moskva, og russerne har ladet forstå, at såkaldt ’uvenlige lande’ – det vil sige dem, der har vedtaget sanktioner mod Rusland – fra den 31. marts, skal betale deres energi i russiske Rubler i stedet for Euro eller dollar.

Dette nægter Tyskland at gøre og påpeger samtidig, at Rusland med det nye krav bryder handelsaftalen. Kremls talsmand, Dmitry Peskov, havde dog et køligt svar parat tirsdag.

Rusland kræver betaling i rubler. Men det vil Tyskland ikke gå med til. Foto: Kacper Pempel

»Ingen gider at levere gratis gas, det er bare ikke muligt, og hvis I vil have vores gas, må i betale for den i rubler.«

Rusland ønsker betaling i rubler, fordi det vil hjælpe betragteligt med at stabilisere valutaen, der faldet markant, efter at krigen i Ukraine begyndte.

Og det er ikke nødvendigvis de sidste russiske krav om betaling i rubler. Ifølge Kreml overvejer man også at kræve betaling i rubler for eksportvarer som gødning, korn, metal og tømmer.

»De europæiske politikere må holde op med at prøve at finde undskyldninger for ikke at betale i rubler. Ingen rubler, ingen gas,« sagde det russiske parlamentsmedlem Vyacheslav Volodin onsdag