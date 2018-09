Dommer Brett Kavanaugh, der er nomineret til USA's højesteret af præsident Donald Trump, bliver torsdag konfronteret med psykologiprofessoren Christine Blasey Ford, som har anklaget ham for et voldtægtsforsøg.

I de seneste ti dage er tre kvinder stået frem med navn og beskyldt den 53-årige Kavanaugh for seksuelle overgreb i 1980'erne - en sag, der dermed kan udvikle sig til at blive en politisk katastrofe for Trump.

Høringen i Senatets retsudvalg bliver transmitteret på tv. Du kan følge sagen LIVE herunder.