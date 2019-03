Presset er massivt på Theresa May. Flere i hendes eget bagland kræver nu, at hun lover at gå af - ellers vil de ikke stemme for hendes aftale.

Der er lagt op til endnu en dramatisk dag og aften i London, når Underhuset onsdag stemmer om en række nye forslag til, hvordan briterne skal forlade EU.

Flere af Theresa Mays egne konservative partifæller kræver nu, at premierministeren garanterer, at hun går af, før de vil stemme for hendes aftale.

Det skriver flere britiske medier, blandt andet The Guardian.

To gange tidligere har parlamentet nedstemt Mays forslag, og trods indædt modstand er der ifølge aviserne tegn på, at flere af de kritiske politikere nu hælder mod at stemme for hendes aftale frem for at risikere, at Storbritannien ryger ud uden aftale.

Men deres betaling er til at tage at føle på:

De vil have premierministeren til at fremlægge en plan for, hvordan og hvornår hun vil rømme Downing Street 10.

Mandag blev premierministeren 'kuppet' af sine egne.

Foto: JESSICA TAYLOR Vis mere Foto: JESSICA TAYLOR

Her vedtog Underhusets parlamentarikere et historisk ændringsforslag, der betyder, at det er parlamentet - og ikke som normalt premierministeren - der skal sætte forslag til afstemning onsdag.

Det er uden fortilfælde i britisk historie.

329 stemte ja, og 302 stemte nej til forslaget.

I alt 30 af ja-stemmerne kom fra Theresa Mays eget konservative parti.

Den konservative Oliver Letwin. Vis mere Den konservative Oliver Letwin.

Forslaget blev fremsat af den konservative Oliver Letwin, der er kendt som et trofast og loyalt medlem af parlamentet, og som i sine 22 år i politik ifølge dr.dk aldrig tidligere har stemt mod sit parti.

Men hvad er det så, de mere end 600 medlemmer af Underhuset skal stemme om onsdag?

Ja, i skrivende stund er det faktisk lidt svært at svare på.

Metoden kaldes 'indikerende afstemninger' og betyder, at May ikke bliver tvunget til at følge den, men resultatet kan alligevel betyde, at kursen for brexit ændrer sig.

Foto: UK PARLIAMENTARY RECORDING UNIT Vis mere Foto: UK PARLIAMENTARY RECORDING UNIT

Rent praktisk får medlemmerne uddelt sedler, hvor de skal krydse af, om de kan sige ja til den ene eller anden brexit-løsning.

Først onsdag eftermiddag står det klart, hvad det rent faktisk er, hvilke forslag de kan vælge mellem. Det kan være alt fra forslag om et blødere brexit, et fortsat medlemskab af en toldunion med EU, en 'helt ud'-afstemning om for eller imod EU eller noget helt tredje.

To gange tidligere har Theresa May sendt sit forslag om brexit til afstemning i parlamentet. Begge gange er det blevet nedstemt, og det bliver sandsynligvis også resultatet, når det bliver sat til afstemning igen.

Hvis det ikke lykkes briterne at blive enige med EU om en aftale, forlader landet EU uden aftale 12. april. EU har givet briterne en endelig frist til 22. maj, men det forudsætter, at landet forlader unionen med en aftale.