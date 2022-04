I virkeligheden har Jack Dorsey aldrig drømt om at blive it-milliardær. Eller om vejen dertil.

»Jeg ville ikke være iværksætter, jeg ville ikke være direktør, jeg ville ikke være en offentlig person. Jeg havde haft den her idé i et stykke tid og ville bare have den til at virke. Det var det,« har han sagt.

Men den 46-årige amerikaner kan i dag sætte flueben ud for alle ovenstående titler. Og nu gør de ham endnu rigere.

For som en af grundlæggerne af Twitter skal der igen gøres plads til flere nuller på bankkontoen efter meddelelsen om, at Tesla-rigmanden Elon Musk har fået et ja til at købe hele det sociale medie.

Jubler over Elon Musks overtagelse Jack Dorsey har i en række tweets natten til tirsdag givet udtryk for, at han glæder sig over Elon Musks køb af Twitter. »I virkeligheden mener jeg ikke, at nogen burde eje eller drive Twitter. Det burde være et offentligt gode, ikke et firma. Men når det skal være sådan, er Elon den eneste løsning, jeg stoler på. Jeg stoler på hans mission om at udvide bevidsthedens lys,« lyder det blandt andet. Jack Dorsey udtrykker også, at han største fortrydelse er, at Twitter i sin tid blev børsnoteret. »Elons mål om at skabe en platform, der er 'maksimalt betroet og bredt inkluderende' er rigtigt. Det er også Parag Agrawals mål (den nuværende direktør, red.). Tak til begge for at få selskabet ud af en umulig situation. Det er den rette vej. Det tror jeg på af hele mit hjerte.«

I dag ejer Jack Dorsey kun godt to procent af aktierne i selskabet med den blå fugl som logo, men de vil på grund af den samlede købssum på svimlende 350 milliarder kroner indbringe ham 6,7 milliarder kroner.

Dem kan han så lægge til de omkring 50 milliarder kroner, som formuen i forvejen består af. Dem har han tjent på børsnoteringen af Twitter i 2013, men pudsigt nok hovedsageligt via det andet succesrige firma, Block, han også i mellemtiden har skabt.

At det skulle ende sådan, lå ikke ligefor, da Jack Dorsey skrev verdenshistoriens første tweet 21. marts 2006:

'Just setting up my twttr,' som det lød ud på aftenen.

Ideen om at skabe et medie, hvor man kunne sende korte beskeder til hinanden, havde forinden rumsteret i hans hoved i flere år.

Men hvordan ideen transformerede sig til virkelighed, og hvem der gjorde hvad – og mest – efter at vennerne og kollegaerne Biz Stone, Evan Williams og Noah Glass hoppede med på projektet – er med årene blevet mere og mere uklart.

I dag betyder det ikke så meget for Jack Dorsey, der gennem alle årene har været den mest fremtrædende figur i kvartetten.

»I begyndelsen mente jeg, at det betød noget, men i dag føler jeg ikke længere, det er så vigtigt,« har han fortalt:

Jack Dorsey (tv.) og Twitter-medstifteren Biz Stone fotograferet i 2007. Foto: KARA ANDRADE Vis mere Jack Dorsey (tv.) og Twitter-medstifteren Biz Stone fotograferet i 2007. Foto: KARA ANDRADE

»Jeg synes ikke, det mest interessante ved Twitter er os. Det var at se, hvordan folk brugte det, og hvordan vi kunne gøre det mere tilgængeligt. De sande opfindelser var ikke de oprindelige ting: Det blev ved brugen af @-symbolet (bruges i forbindelse med brugernavnene, red.) #-symbolet (også kaldet hashtag og en markør for særlige emner, red.), at man kunne retweete.«

Tiden op til skabelsen af Twitter var fragmenteret for Jack Dorsey. Han uddannede sig som massør, han drømte om at blive modedesigner. Han begyndte kun at programmere, fordi »det var de værktøjer, der var nødvendige for at bygge det, han ønskede«.

På samme måde har hans Twitter-tid også været tumultarisk. Han var selskabets første direktør, men kun i to år. I 2008 blev han reelt fyret fra posten efter en rodet periode med eksplosiv vækst, hvilket han aldrig har lagt skjul på.

»Jeg kunne bare se til, mens jeg blev slettet fra alt, med overlæg. Det var ikke cool. Jeg var en del af historien og kunne da ikke bare slettes fra den. I to år var jeg en af grundlæggerne, og pludselig var jeg det ikke mere,« har det lydt fra Jack Dorsey, der i stedet blev bestyrelsesformand.

Jack Dorsey i 2013. Foto: Dennis Van Tine/Geisler-Fotopres Vis mere Jack Dorsey i 2013. Foto: Dennis Van Tine/Geisler-Fotopres

Samtidig byggede han virksomheden Block (tidligere Square), der tilbyder en digital betalingsform, op. Og i 2015 vendte han så tilbage til Twitterhovedkontoret i hovedkvarteret i San Francisco som direktør med en helt anden ballast.

»Jeg lærte, hvad jeg havde brug for. Jeg skabte en bundsolid og stabil virksomhed uden udfald. Jeg beviste over for mig selv, at når jeg sætter mig noget for og har adgang til de rette værktøjer, hjælper det mig til at vokse,« som han har fortalt.

I november sidste år meddelte Jack Dorsey dog, at han med øjeblikkelig virkning stoppede som direktør for Twitter – han leder stadig Block. Siden har han været menigt bestyrelsesmedlem, men det har hele tiden været meningen, at det skulle slutte i løbet af forsommeren.

I privatlivet er han kendt for flere excentriske træk. Han spiser kun et måltid mad om dagen, han mediterer ofte. Han har givet over syv milliarder til velgørenhed, han er vild med bitcoin, og han betegner sig selv – på Twitter – som romantisk og 1/8 hippie. Igennem årene har hans udseende på samme måde ændret sig drastisk – i dag ses han med et langt, busket fuldskæg.

Det giver ham muligvis lidt mere af den anonymitet, han altid har ønsket. Selvom Jack Dorsey aldrig har været lige så eksponeret som Microsofts Bill Gates, Apples Steve Jobs eller Facebooks Mark Zuckerberg.

»Jeg har snarere gjort det hele ud af nødvendighed end af lyst. Jeg elsker at være i kulisserne. I 'Troldmanden fra Oz' kunne jeg bedst lide troldmanden, for han befandt sig bag tæppet,« har han sagt.

Kilder: Rolling Stone, Forbes, Twitter