Chicken tikka masala-skaberen Ali Ahmed Aslam er død. Han blev 77 år.

Det skriver The Guardian.

Det hele startede, da en kunde klagede over, at kokkens chicken tikka var for tør.

Løsningen blev at tilføje en cremet tomatsauce til retten.

Retten blev skabt, da en kunde mente, at retten chicken tikka var for tør. I samme omgang gjorde de retten mere mild i smagen, så den passede til det britiske publikum. Her tilberedes kyllingen i en tandooriovn, der er marineret i saucen beståede af fløde, yoghurt, tomat og krydderier. Foto: Andy Buchanan Vis mere Retten blev skabt, da en kunde mente, at retten chicken tikka var for tør. I samme omgang gjorde de retten mere mild i smagen, så den passede til det britiske publikum. Her tilberedes kyllingen i en tandooriovn, der er marineret i saucen beståede af fløde, yoghurt, tomat og krydderier. Foto: Andy Buchanan

»Vi tænkte, at vi hellere måtte tilberede kødet med noget af saucen. Så derefter lavede vi chicken tikka med en sovs bestående af yoghurt, fløde og krydderier,« fortalte kokken.

Ali Ahmed Aslam døde mandag. Det blev meddelt af hans restaurant Shish Mahal i Glasgow, der i respekt valgte at lukke ned i 48 timer.

'Hey Shish Snobs. Mr. Ali er gået bort i morges. Vi er alle knuste,« stod der i restaurantens dør.

Han blev begravet tirsdag i en moské i Glasgow, hvor offentligheden også var inviteret med.

Chicken tikka masala-skaberen blev født i Pakistan og flyttede som ung med sin familie til Glasgow, hvor han åbnede Shish Mahal i 1964.

Han efterlader sig fem børn og en kone.