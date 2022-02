Filmproducer og instruktør Ivan Reitman, der blandt andet står bag 'Ghostbusters', er afgået ved døden.

Han blev 75 år gammel.

Det oplyser hans familie til nyhedsbureauet AP.

»Vores familie sørger over det uventede tab af en ægtemand, far og bedstefar, som lærte os altid at søge magien i livet,« fortæller familien til AP og fortsætter:

»Vi trøster os med, at hans arbejde som filmskaber bragte latter og lykke til utallige andre rundt om i verden. Mens vi sørger privat, håber vi, at de, der kendte ham gennem hans film, altid vil huske ham.«

Familien oplyser, at Reitman døde fredfyldt, mens han sov i sit hjem i Montecito i Californien.

Han efterlader sig konen Geneviève Robert og børnene Caroline, Cathrine og Jason Reitman.

Han står bag de populære komedier 'Ghostbusters' og 'Animal House'. Derudover er han kendt for filmene 'Meatballs' og 'Stripes'.