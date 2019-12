‘I er alle en flok feminister, og jeg hader feminister’.

Sætningen er fra et selvmordsbrev, der lå i lommen på en 25-årig mand ved navn Marc Lepine, der for næsten præcis 30 år siden, 6. december 1989, stod bag et af Canadas mest blodige massedrab.

Det er mediet news.com, der fortæller om årsagen bag massedrabet, som indtil nu har været skjult grundet sikkerhedsmæssige hensyn. Det kommer vi tilbage til.

Det hele startede en kold decemberdag, da Marc Lepine bevæbnet med en kniv og en pistol troppede op på sit tidligere ingeniørstudie École Polytechnique i Montreal.

Da Marc Lepine nåede frem til studiet, fandt han vej til et lokale, hvori der var 60 maskiningeniør-studerende til stede.

Marc Lepine delte gruppen i to. Mændene for sig, og kvinderne for sig. Så bad han mændene om at gå, hvorefter han var alene med 14 kvindelige studerende, som han rettede sin vrede og sine skud imod.

Seks af de 14 kvinder mistede livet i klasselokalet, hvorefter Marc Lepine fortsatte sit skyderi rundt på campus i 20 minutter, hvor han dræbte yderligere otte kvinder, inden han skød sig selv.

Men hvad fik Marc Lepine til udelukkende at rette sit had mod de kvindelige studerende?

En mor og sin søn mindes deres kære, der mistede livet i Marc Lepines skoleskyderi. Foto: ROBERT LABERGE Vis mere En mor og sin søn mindes deres kære, der mistede livet i Marc Lepines skoleskyderi. Foto: ROBERT LABERGE

Det spørgsmål har løbende skabt debat i Canada, hvor man fra officiel side har lagt låg på Marc Lepines kyniske opdeling mellem kønnene.

I lommen på Marc Lepine fandt man et selvmordsbrev, som der senere blev offentliggjort flere segmenter fra.

Dog blev brevet i sin fulde længde ikke offentliggjort, før en kvindelig journalist ved navn Francine Pelletier fra mediet La Presse fik fingre i selvmordsbrevet et år efter hændelsen.

Hun besluttede sig for at trykke det i sin fulde længde med gloser som: ’Jeg har besluttet mig for at sende feministerne, der har ødelagt mit liv, til deres skaber’.

I brevet stod der også en liste med kvinder, som Marc Lepine havde tænkt sig at slå ihjel, fordi de var feminister.

News.com skriver dog, at motivet - hvor åbenlyst det end virker - har været dysset ned af Canada, fordi man frygtede, at det kunne opildne andre til at udføre lignende hadefulde aktioner.

Nu har Canada dog ombestemt sig og tilskrevet drabene et had til kvinder ved at ændre skriften ved det officielle monument fra ‘tragisk hændelse’ til ‘anti-feministisk aktion’, ligesom ofrenes køn er offentliggjort, så der står, at de 14 ofre er kvinder.

Ændringen, der kommer 30 år efter den forfærdelige hændelse, er ifølge mediet blevet vel modtaget hos familierne til de dræbte.