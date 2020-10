Coronasmitten stiger i Skåne, og derfor opfordres borgere til at undgå tog og busser og kun se deres nærmeste.

Der bliver indført lokale restriktioner i den svenske region Skåne. Det sker for at bremse den stigende smitte med coronavirus, skriver avisen Sydsvenskan.

Skåningerne opfordres til at undgå offentlig transport og butikker. De opfordres også til kun at være tæt sammen med deres nærmeste.

- Nu er vi nødt til at trække i nødbremsen for at bryde den her udvikling, siger Eva Melander, som er læge med speciale i infektionssygdomme og leder af smitteværnet i Region Skåne, til avisen.

Skåne har 57 indlagte coronapatienter. Ni ligger på intensiv, hvilket nærmest er en fordobling fra fem mandag.

I det seneste døgn er der rapporteret 242 nye smittetilfælde i regionen, hvor der bor omkring 1,3 millioner mennesker.

Til sammenligning er der blandt Danmarks omkring 5,8 millioner indbyggere fundet 745 nye smittetilfælde de seneste 19 timer.

Folk i Skåne opfordres også til at holde sig fra indendørs faciliteter, hvor der er risiko for at være tæt på andre. Det kan være butikker og indkøbscentre.

Nødvendige besøg til for eksempel supermarkeder eller apoteker kan dog gennemføres, lyder det.

Man bør også holde sig fra at arrangere eller deltage i sportskonkurrencer eller stævner, hvor mange mødes.

Den svenske statsepidemiolog, Anders Tegnell, mener, at de næste uger bliver hårde. Det sagde han tirsdag på et pressemøde ifølge Jyllands-Posten.

- Der har været en kraftig stigning i smitten den seneste uge - en fordobling. Med baggrund i dette har vi taget beslutningen om at skærpe restriktionerne i Skåne: At undgå kollektiv trafik så meget som muligt, og at undgå steder som butikker og indkøbscentre, hvis det ikke er nødvendigt, sagde epidemiologen ifølge Jyllands-Posten.

Myndighederne anbefaler også, at myndigheder gør, hvad de kan for at minimere antallet af besøgende på samme tid.

De opfordres til at justere åbningstiderne og tilbyde digitale løsninger.

Desuden bør medarbejdere arbejde hjemmefra.

Det danske udenrigsministerium meddelte i sidste uge, at der nu kun er fem svenske regioner, Gävleborg, Kalmar, Värmland, Västerbotten og Vester Norrland, som danskerne kan anbefales at rejse til.

