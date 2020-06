I mange år formåede Ruslands præsident Vladimir Putin at holde identiteten af sine to døtre hemmelig.

Men de senere år er flere detaljer om hans børn fra et tidligere ægteskab kommet til offentlighedens kendskab.

Senest er private billeder af døtrene Maria og Katerina blevet delt på en russisk oligarks hjemmeside.

Oligarken er Sergei Pugachev, som i mange år var en del af Putins inderkreds.

Sergei Pugachev.

Sergei Pugachev var en af Ruslands rigeste mænd og ejede blandt andet sin egen bank, som en overgang ydede lån til den russiske regering.

Den gestus gav ham kælenavnet ‘Putins bankmand’.

Senere krakkede Sergei Pugachevs bank, og det samme gjorde venskabet med Vladimir Putin.

Sergei Pugachev havde optaget et lån fra den russiske regering på en milliard dollar for at redde banken, men da det ikke lykkedes, og Sergei Pugachev senere fik rettens ord for, at han var ansvarlig for krakket og derfor også skulle betale den russiske regering pengene tilbage, flygtede han ud af landet.

Herefter har Sergei Pugachev flere gange offentligt talt om, at den russiske regering - med Vladimir Putin i front - vil ham til livs.

Om delingen af de private billeder af Putins døtre gavner det i forvejen betændte forhold, er tvivlsomt, eftersom Putin i mange år har værnet om, at offentligheden skulle kende til de to kvinder, der i dag er henholdsvis 30 og 35 år.

Billederne, som Sergei Pugachev har lagt op på sin hjemmeside, viser Maria og Katerina - som i dag kalder sig Vorontsova og Tikhonova - som teenagere.

På billederne, som er taget inde i Kreml, er de sammen med Sergei Pugachevs to drenge Viktor og Alexander Pugachev.

Her ses pigerne (de to i midten med sorte kjoler) sammen med den russiske popgruppen Strelki. De to drenge på billedet er Viktor og Alexander Pugachev.

Ifølge New York Post er billederne af Putins døtre blevet offentliggjort på Sergei Pugachevs hjemmeside, efter han angiveligt har tabt et 12 milliarder dollar stort søgsmål til den russiske regering.