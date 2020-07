To elefantunger, der får mælk af samme mor, er blevet set i en nationalpark i Sri Lanka.

Parkens rangere spekulerede onsdag på, om der var kommet et sjældent tilfælde af tvillinger til verden, skriver channelnewsasia.

De unge elefanter er formentligt kun tre-fire uger gamle og blev observeret i Minneriya-reservatet omkring 200 kilometer nordøst for hovedstaden, Colombo.

De var i gang med at græsse sammen med en halv snes andre elefanter.

Rangerne er nu overbevist om, at der vitterlig er tale om tvillinger, efter at have observeret dem på afstand, oplyser vildtforvaltningschef Tharaka Prasad.

Der blev taget et fotografi af de to elefantunger, der fik mælk af den samme mor, i mandags.

Manden, der tog billederne, er den kendte miljøforkæmper Sumith Pilapitiy. Han er også af den overbevisning, at der er tale om tvillinger.

Parkens rangere har taget dna-test af elefantflokkens afføring for at få det bekræftet.

»Hvis det bekræftes, er det første gang i naturen, at parkens rangere har set elefant-tvillinger sammen med deres mor,« siger Tharaka Prasad.

Elefanter, der går amok, dræber omkring 50 mennesker om året i Sri Lanka, hvor antallet af elefanter er faldet til lige over 7.000 fra de 12.000, som østaten havde i begyndelsen af 1990'erne.