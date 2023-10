Videooptagelser af Vladimir Putin på besøg i Kina har onsdag vakt opsigt.

For lige bag den russiske præsident går russiske flådeofficerer med en kuffert, der ellers sjældent ses på kamera.

Det er den såkaldte 'atomkuffert', skriver Reuters.

Som navnet antyder, kan den bruges til at bestille et atomangreb. Angiveligt rejser Putin ingen steder uden at have den inden for rækkevidde.

»Der er visse kufferter, som ingen af Putins rejser er komplette uden,« skriver det russiske statsstyrede medie RIA, som har delt videoen på Telegram.

Atomkufferterne bliver typisk båret af flådeofficerer.

USAs præsident har en lignende kuffert, kaldet »atomfodbolden«. Den indeholder de koder, som præsidenten skal bruge til at godkende en ordre om at affyre atommissiler, hvis han ikke er i Det Hvide Hus.

Ifølge Reuters havde Putin netop været til møde med Kinas præsident, Xi Jinping, da han blev fanget på optagelserne.