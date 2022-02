Normalt vil man nok holde sig langt fra personen, der har myrdet sin ægtefælle, men det er ikke alle, der har lige netop den mulighed.

Tragisk kan det lyde, men det er altså omstændighederne for Nordkoreas diktator Kim Jong-Uns tante, Kim Kyong-hui.

For 1. februar blev det kinesiske nytår fejret i stor stil, og den fejring er Kim Jong-un også med på.

En stor og overdådig sal var proppet med mennesker, der var parat til at tage mod Kim Jong-un, som, ifølge Mirror havde medbragt sin kone, Ri Sol-ju, og tante. Og velkomsten fra folkemængden var som ventet.

»Hurra!«

Sådan lød ordene fra det evigt klappende publikum.

Herefter stod programmet på teaterstykker, dans og musikalske elementer.

At den nordkoreanske leder har medbragt sin kone til et såkaldt offentligt arrangement, er yderst sjældent, da det sidst skete i september 2020.

Endnu mere sjældent er det, at Kim Jong-Uns tante også var medbragt, for hun var ikke set i live siden januar 2020.

Og i det selskab kan stemningen altså godt have være en anelse anspændt, da netop Kim Jong-un havde sørget for at henrette tantens mand, Jang Song-thaek.

Efter sigende blev Jang Song-thaek likvideret af et maskingevær, der blev affyret i 2013, angiveligt på ordre af Kim Jong-un.

Grunden dertil skulle være landsforræderi, som Jang Song-thaek var beskyldt for.