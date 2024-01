En 41-årig kvinde er højst usædvanligt vågnet efter næsten fem år i koma, skriver amerikanske People.

Kvinden, som havde været i et biluheld, begyndte pludselig en dag i august 2022 at grine i hospitalssengen, da hendes mor kom på besøg og fortalte en joke.

»Det skræmte mig i første omgang, da hun vågnede, for hun grinede, og det havde hun aldrig gjort,« siger moren nu til People.

Siden har hun arbejdet hårdt for at genvinde kontrollen over sin tale- og bevægelsesevner.

Kvindens læge kalder hændelsen »sjælden«.

»Ikke bare at vågne, men at gøre fremskridt. Det er måske 1 til 2 procent af patienter, der vågner og gør fremskridt så langt henne,« siger han til People.

Selvom hun gør fremskridt, ser der ud til at være et stykke vej endnu.

I øjeblikket kan kvinden kun sætte få ord sammen, skriver mediet. Derudover kan hun nikke og ryste på hovedet og sidde næsten oprejst i en transportabel hospitalsseng.

Kvinden, der har tre børn, endte i koma, efter hun kørte ind i en elmast i sin bil i 2017.