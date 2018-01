Nordkorea og Sydkorea har natten til tirsdag cirka klokken 02.30 dansk tid - tirsdag formiddag lokal tid - indledt samtaler i grænsebyen Panmunjom.

Det er første gang siden 2015, at de to lande mødes til officielle samtaler.

»I dag indleder Nordkorea og Sydkorea seriøse og oprigtige samtaler. Det kommer til at gå godt,« siger Ri Son Gwon, formand for den nordkoreanske statsstyrede Komité for Fredelig Genforening af Korea, kort før mødet.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters er det på mødet blandt andet kommet frem, at Nordkorea vil sende en delegation af højtstående embedsmænd, atleter og tilhængere til vinter-OL i den sydkoreanske værtsby Pyeongchang.



'Nordkoreas mulige deltagelse i OL kan fortsat lade sig gøre. Det står klart, efter at Den Internationale Olympiske Komité (IOC) mandag udtalte, at man vil holde døren åben for nordkoreanerne.

Et nordkoreansk kunstskøjteløberpar er kvalificeret til OL. Nordkoreas Olympiske Komité missede dog en deadline i oktober for at bekræfte parrets deltagelse ved vinterlegene i Pyeongchang.

Men der er altså en mulighed for, at parret kan få dispensation.

En række andre emner ventes også at blive taget op på tirsdagens møde.

Sydkorea ønsker således blandt andet, at familier, som er blevet adskilt under konflikten mellem Nordkorea og Sydkorea, kan blive genforenet.

Det sagde Sydkoreas minister for genforening, Cho Myoung-gyon, dagen før mødet ifølge nyhedsbureauet Yonhap.

»Vi vil forberede os på at diskutere emnet om adskilte familier, og måder hvorpå vi kan lempe de militære spændinger,« siger ministeren.

Panmunjom ligger i den demilitariserede zone mellem nabolandene. Zonen har tidligere dannet ramme om forhandlinger mellem de to lande.

/ritzau/Reuters