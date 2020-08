Den amerikanske præsident - Donald Trump - har fem børn. De fire ældste dukker ofte op i medierne, men den yngste har de valgt at skærme så meget som muligt.

Derfor vækker det ofte opsigt, når teenagesønnen stiller op på billeder eller er med sine forældre til offentlige begivenheder. Og det var netop, hvad han gjorde forleden.

Det skriver Dagbladet.

Barron Trump, der er søn af Donald Trump og Melania Trump, var blot ti år, da hans far stillede op til præsidentvalget for fire år siden.

Her ses Barron Trump under indsættelsen af hans far. Barron Trump var på det tidspunkt knap 11 år. Foto: CARLOS BARRIA

Som følge af faderens kandidatur blev der rettet et massivt fokus på hele familie, men Barron Trump blev på grund af sin unge alder skærmet og beskyttet.

Hans mor har også selv fortalt, at hun ønsker at holde ham ude af rampelyset, og Melania Trump valgte at blive boende i New York en længere periode, efter Donald Trump rykkede ind i Det Hvide Hus, så sønnen kunne blive færdig med sit skoleår, så han ikke skulle flytte midt i det hele.

Sønnen var med under indsættelsesceremonien, hvor hans far blev taget i ed som præsident, og siden har han kun få gange været med sine forældre til offentlige begivenheder.

Forleden skete det dog, og billeder og videoklip viser, at der i løbet af årene - meget naturligt - er sket en del med Barron Trump, der til daglig går på en privatskole i Potomac og går meget op i fodbold.

Foto: JIM WATSON

Mest opsigtsvækkende er nok, at han er vokset sin far, der menes at være 191 centimeter, over hovedet.

Det gjorde han dog allerede, da han var 13 år, hvor der også blev taget nogle billeder af ham ved siden af præsidenten - og de nye billeder, der blev taget den 16. august, hvor teenagedrengen - der fyldte 14 i foråret - sammen med sine forældre går fra helikopteren Marine One og hen over plænen ved Det Hvide Hus, viser, at han er skudt yderligere i vejret.

Ifølge Dagbladet er reglerne for omtale af præsidentens børn meget strenge, indtil de er fyldt 18 år, og billederne bringes ofte ikke, medmindre de viser sig offentligt med deres forældre. Det er af den grund, at de nye billeder bliver vist.

Foto: JIM WATSON