I oktober blev mundkirurgen James Melville kontaktet af en desperat mor.

Mary Ann Jones' søn var netop udskrevet efter et hårdt coronaforløb – men da han endelig kom hjem, skete der noget meget usædvanligt.

Her begyndte amerikanske Anthony Jones' tunge at vokse. Og vokse.

Og vokse.

Til sidst var hans tunge svulmet så meget op, at den var på størrelse med en tallerken. Anthony Jones havde stort besvær med at tale, sluge og endda trække vejret. Det skriver Houston Chronicle.

Snart skulle det vise sig, at Anthony Jones ikke var den eneste – og lægerne ved stadig ikke, hvad årsagen er.

»Det er praktisk tal som Sherlock Holmes,« siger James Melville, som er mundkirurg ved UTHealth School of Dentistry, til Houston Chronicle.

Han har fået kendskab til i alt ni tidligere coronapatienter, som efterfølgende har døjet med en voldsomt opsvulmet tunge. Patienterne har flere ting til fælles, men det helt store spørgsmål er endnu ubesvaret.

Om der er tale om en sjælden – men meget smerteligt – senfølge efter coronasmitte.

»Den (tungen, red.) er som en vandballon,« har James Melville sagt til Click2Houston.

Alle de ni patienter blev indlagt med covid-19 og lå i respirator. Otte af dem er afroamerikanske. Og fælles for dem alle er, at tungen først begyndte at vokse sent i sygdomsforløbet.

Makroglossi – som tilstanden kaldes på fagsprog – kan også føre til talebesvær, savlen, sår i munden, unormal kæbe- og tandvækst, og at tungen tørrer ud med meget smertefulde sprækker til følge.

Anthony Jones' mor fortæller ifølge norsk TV 2, at en læge i Florida havde rystet på hovedet, da hun forhørte sig om muligheden for en operation.

Beskeden fra lægen var, at en operation skam var mulig – men at der ikke var nogen garanti for, at Anthony Jones nogensinde ville komme til at kunne spise eller tale igen.

Så galt gik det heldigvis ikke.

Mary Ann Jones kontaktede James Melville, som gennemførte en vellykket operation. Tre måneder senere er Anthony Jones så meget i bedring, at han har genvundet evnen til at tale, og mundkirurgen regner med, patientens fremskridt vil fortsætte den kommende tid.

James Melville har delt sine erfaringer om den sjældne tilstand med sine kolleger for at få belyst, om der er tale om en sjælden corona-senfølge eller ej.

Han har selv en mistanke om, at tilstanden kan opstå hos nogle få patienter, som er genetisk eksponeret for den, når kroppens immunforsvar forsøger at bekæmpe coronavirus.