Til tonerne af hård rockmusik viser det russiske forsvar det ballistiske missil frem.

Det sker i en ny video, som landets forsvarsministerium har offentliggjort.

Her kan se man 'sjældne' optagelser af, at et såkaldt RS-24-yarsmissil, mens det tilsyneladende bliver bugseret fra en stor trailer og ned i en affyringssilo. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Det skulle være sket ved Kozelsk-base uden for Moskva.

Missilet bugseres ned i en silo. Foto: Russian Defence Ministry/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Missilet bugseres ned i en silo. Foto: Russian Defence Ministry/Reuters/Ritzau Scanpix

I flere videoer fra det russiske forsvar har man fremvist transporter af den gigantiske, ballistiske missiltype, der er i stand til at transportere atomsprænghoveder.

Et RS-24-yarsmissil er knap 23 meter langt og to meter i diameter.

Rusland er det land i verden, er der i besiddelse af flest atomsprænghoveder.