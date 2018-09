Et udbrud af en sjælden øjeninfektion er opdaget hos en lang række kontaktlinsebrugere i England, viser et nyt studie.

Det er forskere fra University College London, der har spottet den sjældne infektion kaldet Acanthamoeba keratitis.

Infektionen opstår i øjets hornhinde, fordi en aggressiv amøbe kaldet Acanthamoeba gnaver sig ind i øjeæblet.

Amøben er fritlevende og findes udbredt i naturen i vand og jord verden over. Den kan overleve under de sværeste miljømæssige vilkår - selv i nogle kontaktlinsevæsker.

Fakta Acanthamoeba keratitis - det skal du holde øje med: Lysfølsomhed og kraftig tåreproduktion

Sløret syn med røde øjne og smerter

En fornemmelse af at have fået noget i øjet

Kraftig hovedpine. Kilde: Centers for Disease Control and Prevention.

Smitten opstår typisk via små sår, hvis man bliver eksponeret for forurenet vand eller ikke har god nok hygiejne i forbindelse med rengøring af linserne.

Er man smittet, vil man bl.a. opleve sløret syn og intens smerte i øjnene. Bliver man ikke behandlet, kan man risikere at blive blind.

Studiet fastslår, at omkring to ud af 100.000 kontaktlinsebrugere i England hvert år bliver smittet med bakterien. Især i det sydøstlige England er infektionen udbredt, skriver CNN.

Det er dog væsentlig større antal end i andre dele af verden.

Fakta Sådan undgår du smitte: Udskifte linsebeholder mindst hver tredje måned

Anvend altid ny rengøringsvæske – bland aldrig gammel og ny væske

Følg din optikers anbefalinger for kontaktlinsepleje nøje, som f.eks. at vaske dine hænder ofte.

At forsøge at spare småpenge ved at forlænge udskiftningsintervallerne er ikke en god ide.

Kilde: Centers for Disease Control and Prevention.

Har man først fået infektionen, kan det tage op mod et år, før man igen er helbredt.

Risikoen for at få Acanthamoeba-keratitis er meget lille, hvis man altid følger sikkerhedsforskrifterne for god hygiejne.