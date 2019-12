En dyrepasser var ved at muge ud i krokodilleburet, da en sjælden krokodille bed sig fast om dyrepasserens hånd.

Hånden var fanget mellem krokodillens tænder i flere minutter, før drastiske midler måtte tages i brug.

Det hele skete i Zürich Zoo, hvor den truede filippinske krokodilleart indtil sidste mandag kunne opleves.

Medarbejderne i den zoologiske have så nemlig kun en udvej for at redde dyrepasserens hånd, da krokodillen tilsyneladende ikke havde tænkt sig at løsne grebet.

Philippine Crocodile (Crocodylus mindorensis) Foto: Philip Bird Vis mere Philippine Crocodile (Crocodylus mindorensis) Foto: Philip Bird

Krokodillen blev derfor skudt i hovedet og døde. Det skriver den schweiziske avis Tages-Anzeiger.

Dyret, der var cirka 1,5 meter langt og vejede cirka 15 kg, var af en meget sjælden art af filippinske krokodiller fra Mindanao-øerne.

Der er kun omkring 250 eksemplarer af den særlige art tilbage i naturen. I Zürich Zoo findes der endnu en hun-krodille.

Hun kom angiveligt ikke særlig godt overens med den nu afdøde han, fortæller zoo-direktøren Alex Rübel, som dog endnu ikke har taget stilling til, om hun skal have en ny mand i buret.

Dyrepasseren blev straks efter episoden kørt til hospitalet for at blive opereret.

Ifølge lokale medier lykkedes det lægerne at redde hånden.

»Det seneste jeg har fået at vide er, at hendes hånd ser ud til at blive reddet,« siger zoo-direktøren Alex Rübel.

Hvorfor krokodillen pludselig blev aggressiv og angreb dyrepasseren, kan zoo-direktøren endnu ikke redegøre for.