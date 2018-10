En sjælden hvid tiger har dræbt en dyrepasser med et bid i nakken i japansk zoo.

Den 40-årige mand blev fundet i tigrenes bur i en zoologisk have i den japanske by Kagoshima mandag eftermiddag. Kort efter døde han på hospitalet.

Myndighederne ved endnu ikke, hvordan han var havnet inde i buret, skriver BBC.

En lokal politimand siger til AFP:

»Dyrepasseren blev fundet slemt skadet og næsten død. Han døde kort efter, at han ankom på hospitalet.«

Det lokale politi undersøger nu, om tigrene og de andre dyr bliver behandlet ordentligt af den zoologiske have i Kagoshima.

I et forsøg på at redde dyrepasseren blev tigrene skudt med en bedøvelsespil. Desværre stod dyrepasserens liv ikke til at redde.

Den zoologiske haves fire hvide tigre er en af havens største seværdigheder, og det er noget, som de er meget kendt for.

Den hvide tiger er en sjælden variant af den indiske bengalske tiger. Den har mørke eller rødbrune striber på hvid pels, blå øjne og rosa snude.

Mange hvide tigre, som er i zoologiske haver, har synsproblemer og bliver født med misdannelser.