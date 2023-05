Situationen i et af Afrikas største lande er fortsat på spidsen. Selvom der tirsdag kom meldinger om en mulig våbenhvile på syv dage, kan det fortsat gå helt galt.

Og det kan ende med at få uoverskuelige konsekvenser for os i Europa, hvis ikke de krigslignende handlinger i Sudan får en snarlig ende. Det er vurderingen fra B.T.s internationale korrespondent.

Der er fortsat voldsomme kampe i gang flere steder i landet lige syd for Egypten.

Tirsdag forlød det, at over 100.000 allerede er flygtet fra landet og kampene, der allerede har kostet flere end 500 livet og omkring 5.000 sårede, siden de brød ud i midten af april.

Men det kan blive endnu værre, hvis ikke gadekampene i hovedstaden Khartoum og kamphandlinger i blandt andet Darfur stoppes.

Ifølge UNHCR, FNs flygtningeorganisation, kan op mod 800.000 mennesker ende med at flygte ud af landet.

Og selvom man umiddelbart kan mene, at det er et internt afrikansk problem, så er det ifølge Jakob Illeborg, B.T.s internationale korrespondent, noget, der hurtigt kan komme til at mærkes i Europa.

»For det første er Sudan et stort land med en befolkning på over 40 millioner. Og så er det altså heller ikke længere væk. Der kan komme en massiv udvandring af millioner af mennesker. Og de vil meget gerne ét sted hen: Europa,« siger Jakob Illeborg.

En røgsøjle over den nordlige del af Sudans hovestad Khartoum 1. maj. Foto: SOCIAL MEDIA Vis mere En røgsøjle over den nordlige del af Sudans hovestad Khartoum 1. maj. Foto: SOCIAL MEDIA

Dermed kan konflikten, der udspiller sig mellem Sudans hær og den paramilitære enhed Sudan's Rapid Support Force (RSF), hurtigt få konsekvenser herhjemme.

Også af andre årsager end en eventuel flygtningebølge.

»Der er også fundamentalistiske bevægelser, der kan begynde at brede sig som konsekvens af konflikten,« siger Jakob Illeborg.

Men også en helt anden magt blander sig og kan være en uventet og uregerlig joker, forklarer han.

Det er den russiske lejehær Wagnergruppen, der længe har opereret i dele af Afrika og som også er at finde i Sudan.

»Vi ved, at Wagner er aktive i Sudan. Umiddelbart er de med RSF, men de er en lejehær, der både er brutale og vilkårlige og kan skifte alliance alt efter, hvad der passer Putin,« siger Jakob Illeborg.

Meldingerne fra Sudan har længe været voldsomme.

Og derfor har andre lande opfordret sine statsborgere til at forlade nationen hurtigst muligt, forklarer Jakob Illeborg.

Gaderne er næsten tomme i hovedstaden Khartoum, hvor hårde kampe udspiller sig. Foto: - Vis mere Gaderne er næsten tomme i hovedstaden Khartoum, hvor hårde kampe udspiller sig. Foto: -

»De øjenvidneberetninger, man hører, er så man får tårer i øjnene. Det er afhuggede lemmer, det er børn og kvinder som ofre, det er døde i gaderne,« siger B.T.s internationale korrespondent.

»Man frygter et ukontrolleret blodbad.«