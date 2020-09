Der er fortsat ikke fundet en løsning for de 27 nødstedte migranter, som blev reddet på opfordring fra Malta og siden har været på skibet Mærsk Etienne.

Migranterne har været ombord på Mærsk Etienne i snart fire uger. Skibet må ikke lægge til land med migranterne, fordi Malta nægter at tage imod dem - søndag er situationen eskaleret yderligere.

Det skete, da tre migranter sprang overbord søndag morgen.

Det fremgår af et opslag på Twitter af Maersk Tankers, der er et af verdens største rederier inden for transport af olie og gas, at besætningen handlede hurtigt, og de reddede personer nu får den fornødne pleje.

Billedet her viser migranterne, inden de blev reddet af Mærsk Etienne ud for Maltas kyst. Ombord i båden var 27 migranter, heriblandt en gravid kvinde og et barn. Foto: Kai von Kotze/Sea Watch Vis mere Billedet her viser migranterne, inden de blev reddet af Mærsk Etienne ud for Maltas kyst. Ombord i båden var 27 migranter, heriblandt en gravid kvinde og et barn. Foto: Kai von Kotze/Sea Watch

Det vides ikke, om det var et forsøg på at nå til land på den sydeuropæiske østat Malta.

Den 4. august bad et maltesisk redningscenter mandskabet om bord på Mærsk Etienne, der sejler under dansk flag, om at sejle gruppen af migranter til undsætning i Middelhavet.

Folket, besætningen og fartøjet er lammede. Vi har brug for handling Christian M. Ingerslev, adm. direktør i Maersk Tanker

Dagen efter reddede Mærsk Etienne de 27 migranter op fra en jolle i Middelhavet - heriblandt et barn og en gravid kvinde.

Få minutter senere sank jollen, og migranterne har siden levet på skibet under, hvad Robert Mærsk Uggla, direktør for A.P. Møller Mærsk Holding og barnebarn af Mærsk Mc-Kinney Møller, beskriver som: 'uacceptable leveforhold'.

4. august bad et maltesisk redningscenter Mærsk-skibet, "Maersk Etienne", om at sejle hen til 27 migranter, som var om bord en lille motorbåd - den båd, man kan se på dette billede. Dagen efter reddede Mærsk Etienne de 27 migranter op fra en jolle i Middelhavet - heriblandt et barn og en gravid kvinde. Foto: Handout . Vis mere 4. august bad et maltesisk redningscenter Mærsk-skibet, "Maersk Etienne", om at sejle hen til 27 migranter, som var om bord en lille motorbåd - den båd, man kan se på dette billede. Dagen efter reddede Mærsk Etienne de 27 migranter op fra en jolle i Middelhavet - heriblandt et barn og en gravid kvinde. Foto: Handout .

Christian M. Ingerslev, der er administrerende direktør i Maersk Tanker, har, lige som Robert Mærsk Uggla, taget bladet fra munden for at beskrive den krise, der lige nu foregår ombord på Mærsk Etienne.

»Det er en af livets regler på havet, at man reagerer på dem, der er i nød, og det har vi altid gjort, og det vil vi blive ved med,« lyder det i et opslag fra Christian M. Ingerslev, som han har skrevet på sin Linkedin-side.

»Manglen på svar fra de relevante myndigheder på at finde en hurtig og sikker afstigning af de 27 mennesker, vi reddede, er bekymrende. Folket, besætningen og fartøjet er lammede. Vi har brug for handling,« skriver Christian M. Ingerslev, der er administrerende direktør i Maersk Tanker, på Linkedin. Foto: THOMAS LOHNES Vis mere »Manglen på svar fra de relevante myndigheder på at finde en hurtig og sikker afstigning af de 27 mennesker, vi reddede, er bekymrende. Folket, besætningen og fartøjet er lammede. Vi har brug for handling,« skriver Christian M. Ingerslev, der er administrerende direktør i Maersk Tanker, på Linkedin. Foto: THOMAS LOHNES

»Manglen på svar fra de relevante myndigheder på at finde en hurtig og sikker landsætning af de 27 mennesker, vi reddede, er bekymrende. Folket, besætningen og fartøjet er lammede. Vi har brug for handling,« lyder det videre i opslaget.

Migranterne blev samlet op i tunesisk farvand, men det var Maltas kystvagt, der bad Mærsk hjælpe.

Migranterne har siden 5. august levet på skibet under, hvad Robert Mærsk Uggla, direktør for A.P. Møller Mærsk Holding og barnebarn af Mærsk Mc-Kinney Møller, beskriver som: »uacceptable leveforhold.« Foto: THOMAS LOHNES Vis mere Migranterne har siden 5. august levet på skibet under, hvad Robert Mærsk Uggla, direktør for A.P. Møller Mærsk Holding og barnebarn af Mærsk Mc-Kinney Møller, beskriver som: »uacceptable leveforhold.« Foto: THOMAS LOHNES

Skibet har en besætning på 21 mand, som egentlig er på vej til Tunesien, men det har siden 5. august ligget ud for Malta med en uafklaret situation.

Den danske regeringen har tidligere på ugen udtalt, at man for alt i verden vil undgå, at migranterne kommer til Danmark.

BREAKING: Situation on #Maersk #Etienne escalated this morning when 3 #migrants jumped overboard. The crew acted quickly and the recovered persons are now being given due care. We continue to plead for urgent humanitarian assistance for the 27 migrants stranded aboard Etienne. — Maersk Tankers (@MaerskTankers) September 6, 2020

Der er nedsat en dansk arbejdsgruppe, der arbejder på en løsning.