Rafah i det sydlige Gaza er lige nu et skoleeksempel på en humanitær katastrofe.

En desperat situation som kun bliver værre ifølge Anders Ladekarl, Generalsekretær i Røde Kors Danmark.

»Vi får at vide, at der vil være sikre steder, folk kan flygte hen. Men vi mangler at se, hvor det i givet fald så skulle være. Og om det praktisk talt kan være muligt, « siger han i et interview med B.T.

Se videoen om situationen i byen, hvor 1,5 millioner mennesker er presset sammen på et område, der er mindre end Fanø.

