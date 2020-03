Situationen i Italien eskalerer dag for dag. Søndag er hele 5.883 smittede, man vil lukke grænserne flere steder i landet, og sygehusvæsenet er under stort pres.

Regeringen er ved at udarbejde et dekret, hvor man vil begrænse ind- og udrejse af 12 forskellige provinser, der er ramt af coronavirus. Desuden vil man lukke alle vintersportssteder, museer og større offentlige attraktioner.

Skolerne i de 12 provinser er lukket frem til 3. april, og borgerne opfordres til kun at bevæge sig udendørs for at opfylde basale arbejdsbehov.

Også i sundhedsvæsenet er der muligvis begrænsninger på vej. Det skriver italienske La Stampa.

Ifølge lægerne fra den italienske sammenslutning for anæstesi, analgesi, genoplivning og intensiv pleje kan det blive nødvendigt at sætte en aldersgrænse for indlæggelserne på de intensive afdelinger.

Det vil altså sige, at man opfordrer til at reservere ressourcer til dem, der har størst chance for at overleve. På den måde vil man kunne helbrede flest muligt mennesker.

»En anbefaling om klinisk etik i forhold til dem, man tager i intensiv behandling, når der er ubalance mellem behov og tilgængelige ressourcer,« skriver lægerne i et teknisk dokument.

Dog oplever man allerede nu så stort et pres i hospitalsvæsenet, at man har været nødt til at udsætte ikkepresserende operationer.