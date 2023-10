»Ingen er i sikkerhed her i Gaza. Vi ved ikke, om vi vil være i stand til at overleve eller ej.«

Det fortæller palæstinensiske Mkhaimar Abusada, der er professor i statskundskab ved al-Azhar University i Gaza, og som sammen med sin familie er flygtet fra Gaza by til den sydlige del af Gazastriben.

Mkhaimar Abusada fortæller til B.T., at situationen i Gaza er katastrofal på grund af mangel på mad, vand, medicin og brændstof, mens området har været uden elektricitet i flere dage.

Terrororganisationen Hamas gik den 7. oktober til angreb på mere end 20 forskellige steder i Israel, hvor de slog mere end 1.000 mennesker ihjel, og tog omkring 150 gidsler. FN’s generalsekretær har fordømt angrebene og sagt, at intet kan retfærdiggøre Hamas' terrorhandlinger.

Israel har underlagt Gaza en total blokade som svar på Hamas' terrorangreb, og over en million er flygtet sydpå til et af verdens i forvejen tættest befolkede områder, efter Israel har gennemført massive bombardementer i jagten på Hamas.

»Det mest skræmmende for mig var døden. Jeg var meget bange for min families sikkerhed, for mine slægtninge, og for de mennesker, jeg kender.«

»Min familie er meget udmattet. Jeg tror ikke engang, vi er i stand til at blive her i meget lang tid, siger Mkhaimar Abusada er flygtet til den sydlige del af Gazastriben med sin familie.

»Vi var bange for, at bomberne ville falde ned over vores hoveder på grund af intensiteten af bombardementerne, fordi vi har set områder, hvor folk sad fast under murbrokkerne,« siger professoren, der også fortæller, at de ikke ved, om deres familiemedlemmer er i live:

»Nogle af mine slægtninge, som bor i den nordlige del af Gaza, fik for to dage siden deres hjem beskudt af israelske bombardementer, og ligene er ikke engang blevet fundet. De har ikke de nødvendige maskiner til at trække ligene ud.«

Ved du, om de er døde?

»Det, vi ved, er, at ingen blev bragt til hospitalet. Mine slægtninge forsøgte sammen med civilforsvaret eller brandvæsenet og paramedicinere at finde dem, men fordi bygningen var i tre etager, kunne de ikke trække ligene ud. De ligger stadig under murbrokkerne.«

Mandag morgen var der meldinger om, at en våbenhvile i den sydlige del af Gazastriben var på plads, men både Israel og Hamas har afvist, at en aftale er blevet indgået.

Mkhaimer Abusada fortæller, at universitet i Gaza by er blevet ramt af bombardementer, og studerende og undervisere er døde.

»Der sker dødsfald hver time. Helt ærligt, jeg ved ikke, hvad der kommer til at ske.«

»Hamas' angreb var ikke passende.«

Det er tydeligt at høre på den palæstinensiske professor, at han ikke har meget til overs for Israel, og selvom han selv siger, at Hamas' terrorangreb »ikke var passende«, så vil han stadig ikke kalde dem for en terrororganisation.

»Jeg ved godt, at Hamas' angreb på israelske civile ikke var passende, men man skal også tage i betragtning, at mange billeder blev fabrikeret af den israelske regering og af de israelske medier for at få Hamas og palæstinenserne til at fremstå i et rigtig dårligt lys. Der var en måde at dæmonisere ikke bare Hamas, men også det palæstinensiske folk på.«

Ser du Hamas som en terrororganisation?

»Svaret er nej. Mit svar til dig er, at der blev begået fejl, at der skete fejl. Men du er også nødt til at tage i betragtning, at palæstinenserne har lidt i de sidste 75 år. Det palæstinensiske folk blev fordrevet fra deres hjemland tilbage i 1948. Vi har været udsat for israelsk besættelse i de sidste 55 år. Vi har været udsat for israelsk belejring og blokade i de sidste 16 år, så lad os heller ikke glemme, at alt dette er blevet fremprovokeret af Israel.«

Når du taler om, at der er begået fejl, taler du så også om for eksempel angrebet på festivalen?

»Uanset om man dræber folk på festivalen eller tager civile gidsler, er det efter min mening ikke foreneligt med befrielsesbevægelser. Det var ikke acceptabelt. Men som jeg nævnte for dig, er du også nødt til at se på, hvad der sker med palæstinenserne nu,« siger professoren.

