Diarré, dysenteri og malaria.

Det er ikke kun monsunens oversvømmelser, som pakistanerne kæmper med lige nu.

De enorme vandmasser, som har drevet millioner på flugt, har nemlig skabt de optimale betingelser for en sundhedsmæssig katastrofe, skriver The Guardian.

Drikkevandet er forurenet, toiletterne er skyllet væk, og mange sundhedsklinikker er ødelagte af oversvømmelserne.

»Familier lever nu på bredden af overfyldte kanaler og floder i faldefærdige hytter lavet af bambus og plastik. De har endda drukket oversvømmelsesvand, fordi der ikke er nogen anden mulighed – en opskrift på et storstilet sygdomsudbrud,« siger Jabbar Khan, direktør for WaterAid Pakistan, til den britiske avis.

Sundhedsmyndighederne i landet advarer derfor om, at en sundhedsmæssig katastrofe truer, hvis de vandbårne sygdomme får lov at sprede sig.

Man har allerede registreret en stigning i diarré- og malariatilfældene efter flere måneder med kraftig regn.

Dertil kommer ifølge WHO risikoen for at forværring af situationen med kolera og denguefeber.

Pakistan kæmper også med sygdomme som mæslinger og polio, og følgerne efter oversvømmelserne kan gøre det vanskeligt at blive ved med at bekæmpe sygdommene.

Pakistan og FN har bedt verdenssamfundet om 160 millioner dollar til nødhjælp som mad, vand, sanitet og husly til fem millioner mennesker.