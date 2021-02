Før den 100-årige Sir Thomas Moore drog sit sidste åndedrag 2. februar på hospitalet i Bedford, oplevede han at spise ude på en restaurant. Men det skete ikke i England.

Han var nemlig på ferie i Caribien sammen med sin familie lige før julen. Det skriver Sky News.

»Det var bare så dejligt,« siger hans datter Hannah Ingram-Moore.

»Han sad i 29 grader udendørs, han læste to romaner, og hver dag blev avisen læst. Vi sad og snakkede, som en familie gør.«

Folk går forbi et kæmpe vægmaleri af Sir Thomas Moore, der er malt efter hans død. Foto: HENRY NICHOLLS

»Og så gik vi på restaurant, og han spiste fisk på stranden. Vi er så glade for at kunne give ham den oplevelse, inden han gik bort.«

Veteranen fra Anden Verdenskrig blev nationalhelt i Storbritannien. Han indsamlede nemlig mere end 270 millioner kroner til NHS under den første nedlukning af det britiske samfund.

Han gik simpelthen en tur hver dag – 100 gange – inden sin fødselsdag i haven med sit gangstativ. Han blev blandt andet slået til ridder af den dronning Elizabeth for sin bedrift.

Datteren fortæller også åbent om, hvad deres sidste samtale handlede om.

Soldater i Harrogate klapper for Sir Thomas Moore den 3. februar. Foto: Peter Byrne

»Jeg sagde til ham de sidste par gange, hvad han ville have at spise, når han kom hjem igen fra hospitalet. Vi besluttede os for, at det skulle være en steg og chips,« sagde hun til BBC.

Hannah Ingram-Moore siger, at familien virkelig troede på, at han ville komme hjem igen, efter han blev indlagt.

»Vi troede, at ilten ville hjælpe, at han ville være stærk nok. Sandheden er, at han ikke var det. Han var gammel – og han kunne bare ikke kæmpe mod det,« sagde hun.