Ny lov mod falske nyheder på nettet er en katastrofe for borgere i Singapore, siger menneskerettighedsgruppe.

Singapore har natten til onsdag vedtaget en omdiskuteret lov, der forbyder såkaldte falske nyheder eller usandt indhold på nettet.

Det betyder, at det fremover vil være kriminelt at udgive falske nyheder, der enten kan skade Singapore eller påvirke i valgperioder i landet.

Loven medfører, at ministre i landets regering kan kræve, at ytringer på internettet kan blive fjernet, hvis de anses for at være falske.

Det kan give en bøde på mange tusinde kroner eller fængsel, hvis dem, der har publiceret ytringerne, ikke adlyder.

Loven blev vedtaget med et stort flertal i parlament. De få modstandere mente, at regeringen ville få for meget magt, over hvad der er sandt og falsk.

Allerede inden loven blev vedtaget, er den blevet mødt af skarp kritik fra blandt andet Human Rights Watch.

Menneskerettighedsgruppen mener, at det er en katastrofe for borgere i Singapore, når de skal ytre sig på nettet, men særligt for medierne.

Landets premierminister, Lee Hsien Loong, forsvarede i sidste måned lovforslaget og sagde, at det mindede om love i andre lande. Han afviser, at det kommer til at påvirke retten til at tale frit i Singapore.

- De har kritiseret mange ting i forhold til Singapores måde at håndtere medierne på. Men det, vi har gjort, har virket.

- Det er vores mål at blive ved med at gøre det, vi mener, vil virke for Singapore, og jeg tror at det (den nye lov, red.) vil blive et væsentligt skridt i forhold til det, siger han.

/ritzau/AP/