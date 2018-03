Det var egentligt deklareret som nødder, men da toldere fra Singapore troppede op på skibet fra Nigeria, fandt de i stedet elfenben. Masser af elfenben.

Gemt i 61 sække fandt de 1.800 stykker elefant-stødtænder - til en værdi af 15 mio. danske kroner, oplyser todayonline.com.

Sække med elfenben, beslaglagt i Singapore. Foto: AVA Sække med elfenben, beslaglagt i Singapore. Foto: AVA

Myndighederne fra AVA (Agri-Food and Veterinary Authority) sagde, at elfenbensstykkerne, der tilsammen vejede godt 3500 kg, blev opdaget, efter at ladningen blev tilbageholdt, for at blive tjekket yderligere af tolderne, ICA (Immigration and Chekpoints Authority), i mandags.

Elfenbenene kom oprindeligt fra Epapa i Nigeria og de skulle videre til Vietnam.

»Den ulovlige last blev opdaget som et resultat af et samarbejde mellem forskellige bureauer,« sagde AVA i en udtalelse.

Da elefanter er en beskyttet dyreart, er det i Singapore ulovligt at importere eller eksportere. at eje eller at sælge stødtænderne til offentligheden.

De, der bliver kendt skyldige i en sådan ting, risikerer en bøde på op til 2,3 mio. danske kroner, og / eller to års fængsel. Stødtænderne bliver desuden beslaglagt. Den samme strafferamme gælder for transporten af illegale dyr, inklusiv dele af dem, siger AVA.

Det er ikke første gang, at der er tilbageholdt illegale stødtænder i Singapore. I årene 2014-15 beslaglagde tolderne i alt 7,9 tons til en værdi af næsten 60 mio. danske kroner.

Stødtænderne blev destrueret i juni 2016, da de blev pulveriseret og senere brugt som landopfyldnings-materiale.