Den irske sangerinde Sinead O'Conors familie beder om fred i denne svære tid.

For kort tid siden er den irske sangerinde gået bort – hun blev 56 år gammel.

Til den irske tv kanal RTE sender Sinead O'Connors familie en kort besked om tabet af deres elskede familiemedlem.

»Det er med stor sorg, at vi meddeler, at vores elskede Sinéad er gået bort,« lyder det i meddelelsen, som tilføjer:

»Hendes familie og venner er knuste og beder om fred i denne svære tid.«

Beskeden om en af 90ernes største musikere er gået bort, har allerede fået hyldesterne til at vælte ind på sociale medier.

En af de første til at skrive på de sociale medier er den irske komiker Dara Ó Briain:

Ah shite, Sinead O Connor has died. That s just very sad news. Poor thing. I hope she realised how much love there was for her. — Dara Ó Briain (@daraobriain) July 26, 2023

Det irske band Jedward sender også en hilsen, hvor de skriver, at hun var ved godt mod, da de mødtes med sangerinden for et års tid siden:

Rest in Peace Sinead O Connor very sad to hear the news True Irish Icon of our Generation! We only just met her this year and she was in good spirits, a very welcoming person with a big heart — JEDWARD (@planetjedward) July 26, 2023

Den irske premierminister Taoiseach Leo Varadkar skriver om Sinéad O'Connor, hendes musik var elsket verden rundt og hendes talent kan ingen matche og kan ikke sammenlignes med andre.

Den britiske sanger Tim Burgees fra bandet The Charlatans beskriver den afdøde sangerinde som sande legemliggørelse af punk-ånden:

Sinead was the true embodiment of a punk spirit. She did not compromise and that made her life more of a struggle. Hoping that she has found peace x pic.twitter.com/wLAY6ZTI0J — Tim Burgess (@Tim_Burgess) July 26, 2023

Forsanger for Stone Roses Ian Brown:

RiP SiNEAD O'CONNOR A Beautiful Soul. Hearin Collaborating with and hearing Sinead sing my songs in the studio in Dublin was magical and a highlight of my musical life. A Beautiful soul LOVE TO HER FAMILY X — Ian Brown (@ianbrown) July 26, 2023

Rapperen Ice T:

