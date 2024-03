Den amerikanske præsidentkandidat, Donald Trump, anvender i sin kampagne den afdøde sanger Sinéad O'Connors udgave af Prince-sangen 'Nothing Compares 2 U.'

Og det er sangerens efterladte alt andet end tilfredse med.

Det skriver CNN.

Sammen med O'Connors pladeselskab, Chrysalis Records, har de efterladte udsendt en erklæring, der fordømmer Trumps brug af sangen.

Sinead O Connor lå nummer et på hitlisterne over store dele af verden tilbage i 1990. Foto: Imago/Ritzau Scanpix Vis mere Sinead O Connor lå nummer et på hitlisterne over store dele af verden tilbage i 1990. Foto: Imago/Ritzau Scanpix

I den hedder det blandt andet:

'Gennem hele sit liv er det velkendt, at Sinéad O'Connor levede efter et moralks kodeks defineret af ærlighed, venlighed, retfærdighed og anstændighed over for sine medmennesker.'

'Det var derfor med forargelse, at vi erfarede, at Donald Trump har brugt hendes ikoniske udgave af 'Nothing Compares 2 U' på sine politiske møder.'

'Det er ingen overdrivelse at sige, at Sinéad ville have følt væmmelse og være såret og fornærmet over at få sit arbejde fremstillet helt forkert på denne måde af en person, som hun selv omtalte som en bibelsk djævel.'

'Som vogtere af hendes arv kræver vi, at Donald Trump og hans medarbejdere afstår fra at bruge hendes musik med det samme.'

Sinéad O'Connor blev fundet død som 56-årig i sit hjem i London sidste år. En retsmediciner erklærede, at hun døde af naturlige årsager.

Hendes udgave af Prince-hittet, 'Nothing Compares 2 U' lå nummer et på hitlisterne mange steder i verden i 1990.

Det er langtfra første gang, at musikere har følt sig utilfredse med, at Trump har brugt deres musik.

Blandt andre The Rolling Stones, REM og Aerosmith har tidligere anmodet ham om at stoppe med at bruge deres musik øjeblikkeligt.

CNN har forsøgt at få en kommentar fra Trumps repræsentanter, men de er ikke vendt tilbage.