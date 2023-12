Metoden var simpel.

Der skulle ikke mere end spidsen af en kuglepen til for at åbne de mange kufferter.

I en ny video fra spansk politi viser en betjent, hvordan udspekulerede lufthavnsmedarbejdere igennem en længere periode kunne stjæle utallige genstande fra turister på vej til og fra Tenerife.

Politiet mener, at banden stjal værdier for næsten 15 millioner kroner i Tenerife South Airport, som det blev afsløret forleden.

Her blev kuglepennen simpelthen stukket ind i lynlåsen, der dermed var nem at åbne.

Og dernæst at lukke igen uden spor af, hvad der var foregået.

Men da politiet i sidste uge slog til efter et stigende antal klager fra rejsender

»I alt beslaglagde vi 29 luksusure, 120 smukker inklusive guld og ædelstene, 22 dyre mobiltelefoner, andre elektroniske enheder og 13.000 euro i kontanter,« lyder det i en udtalelse fra politiet.

En ring gemt i et høreværn. Foto: Screenshot fra video Vis mere En ring gemt i et høreværn. Foto: Screenshot fra video

I videoen – som du kan se øverst i artiklen – viser betjente videre, hvordan lufthavnsmedarbejdere skjulte de stjålne genstande bag afskærmninger i bagagarummene.

Videre fremgår det også, at hvordan tyvekosterne bleve smuglet ud af lufthavnen.

Det kunne eksempelvis ske inde i hulrummet af et høreværn.

I alt 14 medarbejdere blev anholdt. 20 andre efterforskes.

»Hver eneste af dem var ansvarlige for et led i forbrydelserne. Lige fra at udvælge flyene, gemme de stjålne genstande, fjerne dem fra lufthavnen, sælge dem i smykkebutikker eller via internettet til at fordele overskuddet,« lyder det fra spansk politi.

Tenerife South Airport er også en lufthavn, som turister fra Danmark benytter.

Fra eksempelvis Københavns Lufthavn flyver selskaber som Icelandair, Norwegian, SAS og Sunclass dertil.