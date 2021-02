Søndag aften trak Simon Niebuhr og hans forlovede i det fine tøj, tog hinanden under armen og vandrede ud i det kolde februarvejr.

Kort efter trådte de ind på den lokale pub The Blind Pig, og så fik den ellers ikke for lidt.

Der blev drukket tequilashot, triple gin and tonic og en masse iskolde øl.

Simon er til daglig fodboldtræner, og som aftenen skred frem, fik parret selskab af en række tidligere spillere fra det hold, hvor danskeren står ved roret.

Til sidst sad der omkring 15 personer ved bordet, og her blev der skålet, krammet og festet.

Da aften blev til nat, tog Simon og kæresten ingen hinanden under armen og rundede den lokale kebabrestaurant, før det var sengetid.

Nu sidder du nok og tænker, at du netop har læst fortællingen om en dag fra før coronavirussen eller i sommer, da det danske samfund var relativt åbent.

Men nej. Simons festlige aften fandt sted for et par ruger siden – på valentinsdag.

Den 34-årige dansker bor nemlig på Isle of Man.

Øen, der ligger mellem England og Irland, er selvstyrende, har 85.000 indbyggere og er alt andet end lukket ned.

Du må gå i biografen. Du må tage på stadion og se fodbold. Du må tage på pub. Og så må du se og kramme alle dem, du har lyst til.

Her har man nemlig meget lettere kunnet styre, hvem der kommer ind og ud af øen, og det har været en velsignelse, når en virus er i omløb.

Siden pandemien tog sit greb om verden, har øen haft 444 smittede og 25 dødsfald, og langt de fleste af de tilfælde opstod under pandemiens første bølge sidste forår.

I januar havde man et lille opsving igen, men det fik man hurtigt slået ned med en hård nedlukning.

For Simon Niebuhrs vedkommende flyttede han til den lille ø i 2018, da han fik arbejde som account manager i en it-virksomhed.

»Jeg holder meget af at være her. Folk kender hinanden, og det har også været en af styrkerne. Folk ved, at hvis man bryder restriktionerne, er det ret nemt at finde ud af for politiet, da samfundet ikke er større, end det er,« siger Simon Niebuhr til B.T.

Han fortæller, at man selv bestemmer, om man vil bære mundbind på øen, og at folk respekterer dem, der af forskellige årsager ønsker det.

Livet på Isle of Man er altså helt anderledes, end det er tilfældet her i Danmark, men så er spørgsmålet:

Savner Simon livet under danske himmelstrøg?

»Jeg savner det da altid en smule, men lige når det kommer til corona, savner jeg det ikke så meget, må jeg sige. Dér har jeg været glad for at være herovre. Jeg kan ikke klage,« siger Simon, der har boet i udlandet, siden han var 25 år.