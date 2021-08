Simi Jan har endelig forladt Kabul, efter hun gennem de sidste 11 dage har rapporteret fra Afghanistan 24 timer i døgnet.

Nu sidder hun i Dohas Hamad-lufthavn i ørkenstaten Qatar og forsøger at bearbejde alle de indtryk, hun har fået. Alle de rædsler hun har set. Håbløsheden og elendigheden.

I et interview med B.T. fortæller hun nu ærligt, hvor svært det er at være både krigskorrespondent og familiemor i et og samme menneske.

»Jeg har en meget forstående mand, der jo godt ved, at jeg tænker mig godt om og opdaterer ham hele tiden,« siger Simi Jan via en mobiltelefonforbindelse fra lufthavnen i Doha.

Simi Jan har været i Afghanistan siden den søndag, Kabul faldt til Taliban. Foto: NIELS AHLMANN OLESEN

Hun indrømmer blankt, at sandheden ikke er for børn. I hvert fald ikke hendes egne børn.

»Vi har to børn, der ikke ved, hvad Afghanistan er. De tror, at mor hun er på ferie der, hvor der er en swimmingpool. De er bare mest kede af, at de ikke er med på den ferie med swimmingpool i Afghanistan. Det er deres barneverden, og der behøver de ikke at vide, hvor jeg er henne. Nyhederne er bandlyst hjemme hos os,« fortæller den 42-årige korrespondent.

Når hun kommer hjem, vil hun forsøge at vise sine børn billeder fra rejsen uden at afsløre, hvad det egentlig er, hun har set: Døde børn. Desperate mennesker.

»Den store er syv år, og han spørger jo ind til, hvad Afghanistan er for et sted. Og jeg kan vise ham nogle af billederne af de børn, jeg har mødt. Uden at jeg behøver fortælle ham, at det er børn, der er blevet væk fra deres forældre. Det behøver jeg jo ikke fortælle ham. Så fortæller jeg ham nogle andre børnehistorier. Og så taler vi i telefon sammen. Om hvordan det går i skolen og med legekammerater,« siger Simi Jan og bliver helt stille:

»Så mens der har været skud uden for, så har jeg været i gang med at tale med mine sønner om deres hverdag. Det er jo sådan, det er.«

Sådan så det ud, da Simi Jan blev evakueret på et amerikansk fly.

TV 2-korrespondenten blev evakueret onsdag, men hun føler sig stadig ikke helt overbevist om, at det var det rigtige tidspunkt.

»Jeg kunne jo godt have valgt at blive der, men så ville jeg ikke vide, hvornår jeg kom ud. Briterne stopper om lidt, det gør amerikanerne sådan set også. Vi taler om timer og døgn. Det er de sidste flyvninger. Der vil være tusindvis af mennesker, der ikke kommer med. Stakkels mennesker, der står i urin og vifter med deres pas. De er desperate,« siger hun og fortsætter:

»Jeg kunne godt have valgt at tage ind til byen og blive der, men så ved jeg bare ikke, hvornår kommercielle fly begynder. Dem er der jo lukket for på ubestemt tid. Jeg ved ikke, hvornår de bliver genoptaget.«

Hun forklarer, at alt har været kaos, og at det har været frygteligt at se folk forlade deres hjem med bare en rygsæk og intet andet.

Sådan så det ud på et canadisk fly, der evakuerede folk fra Kabul. Foto: CANADIAN ARMED FORCES

»Jeg synes jo, historien er så vigtig. Jeg har været der i 11 dage, og arbejdet i døgndrift. Det er et historisk tidspunkt, og det er vigtigt at skulle sætte ord på, hvad det er, afghanerne gennemlever. Det er også derfor, vi er nogle stykker, der blev ved med at være der,« siger hun.

Hun oplever lige nu en sorg, som hun skal bearbejde.

»Jeg oplevede en sorg over at se alle de mennesker, der stadig ikke kommer med. En fuldstændig magtesløshed over folk jeg kender. Som jeg ved ikke kommer med ud. Jeg har lidt dårlig samvittighed over, at nå ja, så har jeg bare mit rødbedefarvede pas, og jeg kan bare tage afsted, og sådan er det jo, når man er journalist,« siger hun og uddyber:

»Jeg har selv valgt at tage derned. Men de afghanere der sad med mig i flyet i dag, det er jo ikke deres valg at tage afsted. Det er fandme noget, de er blevet tvunget til. De forlader kun deres land, fordi der er uro. De er superhamrende kede af det. Mit hjerte bløder for dem.«

Simi Jan blev evakueret med et fly onsdag efter at have takket nej til Udenrigsministeriets tilbud om at komme ud tidligere.

»Jeg er lettet over, at jeg kommer væk fra det kaos, men samtidig er der mange følelser og sorg, der bare flyver rundt. Vi var over 400 mennesker i det der transportfly. Jeg har siddet ned. Ligesom på det der ikoniske billede, der kom ud, hvor de sad helt tæt på hinanden. Sådan har jeg jo siddet i fire timer.«

Simi Jan, der har arbejdet for TV2 i Afghanistan, har nu forladt landet. Foto: Thomas Lekfeldt

Hun indrømmer, at hun flere gange har været i tvivl, om det var den rigtige beslutning at tage ned og dække Afghanstans fald til talibanerne.

»Da jeg ankom forrige søndag der, hvor Kabul faldt og Taliban overtog, der var jeg på vej ind i Kabul ikke helt sikker på, at det var den rigtige beslutning. Det var en vurdering jeg lavede hele vejen. Med sikkerhedsvagter og folk jeg kender,« siger hun.

Billederne fra krisen vil for altid stå mejslet ind i Simis hukommelse.

»Det er ikke bare tal. Det er mennekser, der har familier. Og liv. Børn der er blevet væk fra deres mor og deres far. Jeg så to, der var blevet mast ihjel. Det har været heftige dage,« siger hun.

Hun understreger også over for B.T., at det hele tiden har været hendes egen beslutning at blive i Afghanistan, så længe som hun gjorde.

Simi Jan vil de næste dage rapportere fra Doha - så der går lidt tid endnu, før hun kan kramme sin mand og sine børn hjemme i Danmark.