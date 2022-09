Lyt til artiklen

Det er vist ikke mange 85-årige, der kan prale af at være på det sociale medie TikTok – men det kan Silvio Berlusconi.

I et forsøg på at nå landets unge vælgere har Italiens tidligere premierminister nemlig taget de tunge skyts i brug og oprettet sig en profil på TikTok, hvor klientellet normalvis er en hel del yngre.

»På denne platform er der over fem millioner af jer, og 60 procent er under 30 år. Jeg lider lidt af misundelse, men jeg lykønsker jer alligevel (med ungdommen, red.),« lyder det fra Berlusconi i hans første video på profilen torsdag.

Siddende bag sit skrivebord kunne han desuden berette, at han ville bruge platformen til at fortælle unge mennesker, hvordan han kunne forvandle Italien til »et land, der giver nye muligheder og chancen for at realisere drømme«.

På blot et døgn er Berlusconis TikTok-debut blevet set af intet mindre end seks millioner og af dem har 370.100 altså valgt at følge profilen.

Tilsyneladende er der endda gået sport i at være på TikTok for de italienske politikere. Berlusconi er nemlig ikke den eneste, der fik sin debut på platformen torsdag.

En anden tidligere italiensk premierminister, nemlig Matteo Renzi, der leder ​​det liberale politiske parti Italia Viva (IV), kunne ligeledes dele sin første TikTok-video. Han måtte dog se sig til takke med knap en million videovisninger og 21.500 nye følgere.

Hvorvidt, politikerne vil drage fordel TikTok-profilerne, må vi vente at se til det italienske parlamentsvalg bliver afgjort 25. september.