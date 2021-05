Den tidligere italienske premierminister Silvio Berlusconi er alvorligt syg.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Her kan man videre læse, at Berlusconi for tiden er genstand for en retssag om bestikkelse. Og det er i den forbindelse, at Berlusconis tilstand er blevet offentlig kendt.

Det er anklageren i sagen mod den tidligere premierminister, som nu fortæller om Berlusconis tilstand.

»Vi er overbeviste om, at Belusconi er alvorligt syg og har en alvorlig sygdom. Det er, hvad hans lægecertifikater og lægekonsultationer viser,« siger anklageren Tiziana Siciliano ifølge Reuters.

Nyhedsbureauet har også vedlagt et billede af et lægecertifikat fra den italienske rigmand.

Tiziana Siciliano kom med sin udtalelse om Berlusconi i forbindelse med en høring i en ny sag, der er forbundet til en, Berlusconi tidligere blev frikendt i.

Den omhandlede sex med en mindreårig kendt som 'Ruby'.

Gennem snart flere måneder har den 84-årige Berlusconi nærmest haft klippetkort til hopitalet, hvor han har været inde og ude løbende.

I weekenden var han igen indlagt, mens han var indlagt flere gange sidste år og en gang i marts måned og to gange i april i år.

I forbindelse med at Belusconi blev udskrevet i weekenden, udtalte hans advokat, at »man holder godt øje med hans helbred, selvfølgelig er vi bekymrede«.